Das Europa der hundert Flaggen oder die Regionalwahlen als europäische territoriale Identifikation

von Franck BULEUX | Einleitend einige Worte zu diesem Titel und seinem Ursprung, L’Europe aux cent flags… Es handelte sich um das Europa, von dem der bretonische Aktivist Yann Fouéré träumte, der diesen Ausdruck, der oft von dem Normannen Jean Mabire aufgegriffen wurde, bei der Veröffentlichung eines Essays im Jahr 1968 berühmt machte. Yann Fouéré behauptete sich damals als Theoretiker der europäischen Idee und vor allem als Verkünder des Erwachens der europäischen Völker. In diesem Essay forderte der bretonische Aktivist ein politisches Europa und erinnerte daran, dass es dieses bereits im Mittelalter gegeben habe, als er eine echte und innovative “Supranationalität” zugunsten eines Reiches definierte. Er fordert ein “drittes Europa”, befreit von den Kräften der amerikanischen und sowjetischen Ära, und wünscht sich die Auflösung der Nationalstaaten zugunsten von Völkern und natürlichen Regionen, der wahren Natur Europas. Yann Fouéré erinnert uns daran, dass nationale Politik eine Frage der Identität sein muss, und dass diese Identität nicht unbedingt perfekt mit der politisch-geographischen Aufteilung Europas in Nationalstaaten übereinstimmt, die das Ergebnis von Verträgen ist, die von den kurzlebigen Siegern von Schlachten verfasst wurden. So unterscheidet sich beispielsweise unsere kulturelle und nationale Identität als Engländer von unserem Status als Bürger des Vereinigten Königreichs. Seine Arbeit wirft somit eine zentrale Frage auf, auf die wir vielleicht noch zurückkommen werden, nämlich die zwischen dem Status des Nationalen und dem des Bürgers, eine Debatte, die heute völlig unterdrückt wird, da diese beiden Begriffe nicht unterschieden werden und jeder Bürger das Recht hat, ein vollwertiges Mitglied der nationalen Gemeinschaft zu sein.

Die Region als grundlegender Ausdruck der Identität

Hundert Flaggen sind eine Wahl, die man anfechten kann, auf die man hoffen kann: Es ist gleichzeitig eine grundlegende Institution, die Region, die sich durchsetzt und vervielfacht, um eine natürliche geographische Einheit, Europa, zu repräsentieren. Diese Konzeption, diese Wahl schließt die ausschließliche Wahl des Nationalstaates aus. Betrachten wir dies nicht mit den Augen des Jahres 2019: Das ewige Europa ist nicht die Europäische Union, es geht hier nicht darum, jede Form von Nationalismus zu bekämpfen, sondern vielmehr darum, ihn neu zu definieren und vor allem das zivilisatorische Modell, das Europa darstellt, zu verstehen. Unser Determinismus ist hier in erster Linie geographisch, wir sind Normannen, Franzosen und Europäer. In der Reihenfolge, die Sie wünschen.

Ich halte es für notwendig, unseren Austausch mit dem Konzept der Verwurzelung einzuleiten. Um sich zu verwurzeln, sind drei kumulative Komponenten erforderlich: Individuen, ein Territorium und eine gemeinsame Verbindung zwischen den beiden vorgenannten Elementen, den Menschen und der Erde.

Ein Land, ein Volk und ein Determinismus

Nehmen wir zunächst das unveränderlichste, natürlichste Element, d.h. das, was über die Zeit hinweg erhalten bleibt, außer bei Naturkatastrophen, die Erde. Ohne dieses Element kann kein kollektives menschliches Bestreben zum Ausdruck gebracht werden. Dieses Land kann eine Nation sein, die meist als Staat im modernen Sinne des Wortes angesehen wird, aber auch eine Region. In jedem Fall wird es sich mit einer Gruppe von Männern und Frauen identifizieren.

Der Mann (und die Frau) repräsentiert die Bevölkerung, die sich auf dem Land niederlassen wird (die Zeit, in der die Völker sesshaft werden), die diesen Boden nutzen wird, ihn verkörpert. So verkörperten die Skandinavier, die Ende des 9. Jahrhunderts in die Normandie kamen, das Land des Nordens. Das Gebiet existierte schon vorher, war aber nur ein Teil von Neustrien, dessen Verkörperung und Dauerhaftigkeit auf das Jahr 911 durch Rollon, den Vater der Normandie, zurückzuführen ist. Es gibt hier eine Befruchtung des Landes durch ein Volk, das eine konkrete Existenz, die des Landes der Nordmänner, hervorbringen und initiieren wird.

Aber das Land und die Menschen sind nicht genug, es fehlt eine Verbindung zwischen ihnen, eine gemeinsame Verbindung. Es ist diese Verbindung, die das Territorium als Verkörperung eines Volkes in Zeit und Raum tiefgreifend begründen wird.

Ohne die Kumulierung dieser drei Elemente gibt es keine Realität eines Territoriums. Die Anerkennung, die als viertes Element genannt werden kann, ergibt sich aus der Macht, d.h. aus den drei vorhergehenden Elementen: Die Verkörperung eines Volkes in einem Land markiert einen Willen zur Macht und damit ein Zeichen der Unterscheidung, der Differenzierung zwischen uns und den anderen.

Sobald diese Symbiose erreicht ist, geht es darum, das Gebiet verwaltungstechnisch zu qualifizieren: eine Region, eine Nation, eine Provinz, ein Nationalstaat….

Vergessen wir den hässlichen römischen Begriff der Provinz, eine territoriale Abteilung eines Staates, die einem Delegierten der Zentralgewalt unterstellt ist, der aus dem Lateinischen pro vincere stammt und als regionale Medienbezeichnung für alle unsere dezentralisierten Gebiete dient. Überlassen wir diesen Ausdruck den Wetterfröschen und den Pariser Kommentatoren, für die das Überqueren der Ringstraße ein Abenteuer ist, das unweigerlich zum 21. Arrondissement, Deauville, führt.

Die Macht der Worte: von der Region zur Nation

Die anderen Wörter mögen als Konkurrenz erscheinen: Region, Nation, Nationalstaat. Warum Nationalstaat, weil ein Staat aus mehreren Nationen bestehen kann. Dies mag uns Franzosen, deren Nation, die “eine und unteilbar” ist, aus der jakobinischen Revolution hervorgegangen ist, als verfassungswidrig erscheinen. Doch das Vereinigte Königreich, die Mutter der parlamentarischen Demokratie, ist ein Staat, der mehrere Nationen vereint, nämlich England, Schottland, Wales und Nordirland. Das liberale Konzept des Vereinigten Königreichs umfasst daher innerhalb eines konstitutionellen monarchischen Staates vier Nationen, die eine erhebliche politische Autonomie genießen, insbesondere durch die Existenz von nationalen Regierungen, die die Territorien vertreten. Weiter im Süden sind die autonomen Gemeinschaften (spanisch: comunidades autónomas, abgekürzt CC AA) die erste Ebene der territorialen Unterteilung des Königreichs Spanien. Es gibt 17 davon, einschließlich der autonomen Städte Ceuta und Melilla auf marokkanischem Boden, die alle über eine interne Autonomie verfügen. Ebenfalls im Süden, im Jahr 1970, war Italien eines der ersten europäischen Länder, das ein Dezentralisierungsmodell einführte, das die Aufwertung und Entwicklung der lokalen wirtschaftlichen und kulturellen Ressourcen sowie eine größere Demokratisierung des Landes und eine bessere Verwaltungseffizienz ermöglichte. Ich könnte auch die deutschen Bundesländer erwähnen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Region und Nation nicht unbedingt voneinander getrennt sind. Je nach Staat kann ein Staat aus Regionen oder aus Nationen bestehen. Das Problem ist nicht so sehr die Bezeichnung, sondern die Übertragung von Befugnissen vom Zentralstaat auf die regionale Einheit. Das Herzstück des Krieges ist natürlich das Budget, es kann keine Politik ohne Finanzierung geben und keine Macht ohne die Mittel zu ihrer Ausübung.

Erinnern wir uns: Region und Nation sind nicht unbedingt voneinander getrennt. Je nach Staat kann der Staat aus Regionen oder aus Nationen bestehen. Das Problem ist nicht so sehr die Bezeichnung, sondern die Übertragung von Befugnissen vom Zentralstaat auf die regionale Einheit. In der Regel wird das so genannte Subsidiaritätsprinzip angewandt.

Die Befugnisse der Autonomen Gemeinschaften erstrecken sich auf alle Bereiche, die nicht ausdrücklich in der Verfassung dem Staat zugewiesen sind. Das Beispiel Katalonien ist interessant: Das Recht auf Selbstverwaltung ist in der spanischen Verfassung (Artikel 2) verankert. Dieser Artikel besagt, dass die Verfassung “das Recht auf Autonomie der Nationalitäten und der Regionen, aus denen sie sich zusammensetzt, und die Solidarität zwischen ihnen anerkennt und garantiert”.

Das Recht auf Unabhängigkeit wird jedoch durch denselben Artikel untersagt, der wie folgt lautet: “Die Verfassung gründet sich auf die unauflösliche Einheit der spanischen Nation, dem gemeinsamen und unteilbaren Vaterland aller Spanier”. Die Durchführung eines Referendums für die Unabhängigkeit wurde der katalanischen Führung zum Verhängnis. Die Autonomie hat ihre Grenzen, die vom Zentralstaat definiert werden, der allein die Regeln festlegt.

Die notwendige Verbindung zwischen Land und Bevölkerung

Schließlich liegt das Wesentliche in der Verbindung, die den Pakt zwischen dem Land und der Bevölkerung begründet, d.h. das, was sie verbindet, jenseits der Strukturen, die nur die Folgen der gemeinsamen Elemente oder Werte sind. Zwischen Männern und Frauen und einem Land kann es eine Reihe von qualitativen Elementen geben:

– Sprache, dies ist eines der am weitesten verbreiteten Elemente, die sprachliche Einheit ist eines der am meisten begründenden Elemente. Man spricht von Pan-Ethnismus, einer Doktrin, die darauf abzielt, alle Völker, die eine gemeinsame Sprache sprechen, unter einer Flagge zu vereinen. Jede Ethnie, die auf der Sprache basiert, würde Lösungen für nationale Minderheiten, insbesondere im Osten, bieten, aber es muss anerkannt werden, dass ein Staat mehrsprachig sein kann und umgekehrt kann eine Sprache die offizielle Sprache von mehreren Staaten sein, sogar auf verschiedenen Kontinenten. In diesem Zusammenhang kann man sich die Bedeutung der europäischen Sprachen in der Welt vorstellen. Man kann auch die indoeuropäische Herkunft der Menschen auf unserem Kontinent erwähnen.

– Ethnie im rassischen Sinne ist ein umstritteneres Element, nicht zuletzt wegen der geographischen Bewegungen der Völker. Zumindest kann man davon ausgehen, dass diese Entwicklung einst eher mit Naturkatastrophen oder dem Geist der Eroberung als mit dem Traum der Allokation vom Süden in den Norden verbunden war. Es ist jedoch anzumerken, dass trotz des fortschrittlichen Kampfimages der Basken die Identität dieses Volkes zunächst strikt auf dem Blut beruhte. Die Bluttheorie hat jedoch ihre räumlichen und zeitlichen Grenzen und hält dem Test der Zeit kaum stand.

– Territoriale Eroberung: Der Eroberungswille eines Volkes kann die Entstehung eines Territoriums oder einer Nation bedeuten, wobei die Eroberung mit einem “gelobten Land” verbunden sein kann, wie die Vereinigten Staaten, eine föderale Nation, die sich ebenfalls aus mehreren Bundesstaaten zusammensetzt.

Diese Überlegungen, wie auch immer sie aussehen mögen, erfordern auch ein Kontinuum, eine Art permanentes Referendum des gemeinsamen Lebens. Es ist diese Kontinuität, dieses Kontinuum, das Fragen aufwerfen oder sogar Probleme verursachen kann bei bestimmten Staatskonzepten, die auf wenig wahrnehmbaren oder wenig wertvollen Elementen oder Kriterien basieren. Die Frage der Identifizierung einer Gruppe von Menschen mit einem Land muss neu gestellt werden. Es ist möglich, dass das ethnische Kriterium stark genug ist, um eine jahrtausendealte Verbindung aufrechtzuerhalten, aber es ist auch möglich, dass Schwierigkeiten auftreten, wie z.B. die des “Zusammenlebens”, wie man heute sagt, die darauf abzielen, eine zerbrechliche Einheit zu durchkreuzen.

Diese Möglichkeit steht für mich im Einklang mit der Notwendigkeit eines Europas der hundert Flaggen, eines Frankreichs mit regionalen Bestrebungen… Denn gerade wenn ein Staat, der manchmal nur schwach und unvollkommen durch internationale Verträge gebildet wurde, in Frage gestellt wird, kann das regionale Identitätsdenken, die berühmte Frage des Lokalismus, wieder aufleben.

Die Achtung der national-staatlichen Vielfalt hat einen Sinn, es geht hier weniger um Separatismus als um die Aufrechterhaltung einer staatlichen Struktur (auch wenn man ihr viele Dinge vorwerfen kann) durch ihren ethnischen Reichtum. Die Akzeptanz des Autonomismus ist oft der beste Impfstoff gegen Separatismus.

Und diese Vielfalt repräsentiert die hundert Flaggen eines Europas, das nicht zersplittert, sondern im Geiste seiner Vielfalt vereint ist. Das korsische Beispiel zeigt den Völkern Frankreichs das zumindest institutionelle Beispiel, dem sie folgen sollten. Wussten Sie, dass Jean Mabire gezwungen wurde, seine freien Beiträge in National Hebdo, der ehemaligen Zeitung des Front National (FN), einzustellen, weil er 1991 die Existenz des korsischen Volkes in dieser Zeitung bestätigt hatte? Die schwierige Bestätigung einer überholten französischen Identität lässt den Völkern Frankreichs de facto die Freiheit der freien Meinungsäußerung. Die einzigen ethnischen Minderheiten, die von der Verfassung anerkannt werden, sind Gemeinschaften in Übersee, aber die europäische Erde, zu der auch die französische Erde gehört, ist fruchtbar für Völker und nichtstaatliche Nationen.

Die Insel der Schönheit hat mit Waffengewalt und an den Wahlurnen in einem politisch-militärischen Geist eine territoriale Exekutive erobert; Wallis und Futuna hat seine drei traditionellen Könige behalten; Polynesien wird von einer Regierung mit weitreichenden autonomen Befugnissen regiert; und in Neukaledonien wird ein Referendum nach dem anderen abgehalten, um zu versuchen, dank oder wegen des Einfrierens der Wählerschaft auf friedlichem Wege an der Wahlurne ein “Ja” zur Unabhängigkeit zu erhalten. Warum sollten diese Regeln, die anderswo, aber im französischen Raum zulässig sind, nicht auch innerhalb dessen gelten, was die Medien als Hexagon bezeichnen?

Wie wäre es, wenn wir Frankreich und Europa als Ganzes als fruchtbare, vielfältige Gebiete anerkennen würden?

Natürlich kann diese Entscheidung weitreichende Folgen haben.

Kontinentale Selbstbehauptung, in Richtung welches Europa?

Das Hauptproblem ist das der kontinentalen Selbstbehauptung gegenüber den Nationen. Den Anhängern des Regionalismus wird allzu oft vorgeworfen, dass sie sowohl den nationalen Ausdruck begrenzen als auch die europäische Maschine, d.h. die Europäische Union (EU), fördern wollen. Der Begriff des Imperiums kann eine Alternative sein, da es offensichtlich ist, dass drei vertikale Strukturen schwierig sind, wenn es um Koexistenz geht: Europa, Nation, Region. Die nationale Ebene wird manchmal in Frage gestellt, das Beispiel Schottlands ist in dieser Hinsicht aufschlussreich. Ebenso ziehen es einige Regionalpolitiker vor, sich an die europäischen Institutionen zu wenden als an die Vertreter ihrer eigenen Nation, zumindest was die Anerkennung betrifft. Katalonien hat sich an die Europäische Union gewandt, wie gestern einige gewählte Vertreter Korsikas.

Der europäische Geist, Titel einer Zeitschrift, die leider eingestellt wurde [Anm. Europe Maxima: halbjährlich erscheinende Zeitschrift mit 13 Ausgaben zwischen 2000 und 2005, die unter Pseudonymen von Jacques Marlaud und Georges Feltin-Tracol herausgegeben wurde, die Franck Buleux abonniert hatte und deren Erbe die Website Europe Maxima ist], ruft uns zunächst zu einer gewissen Transzendenz auf, die darin besteht, die europäischen Bürgerkriege, die auf unserem Boden geführt werden und die Ursache für das Ende unserer weltweiten Führungsrolle sind, zu ignorieren. Die zukünftige Debatte ist politisch, aber auch menschlich. Zwei Positionen sind in diesem Zusammenhang spannend:

– Die Assimilation jeglicher Art von Einwanderung, oder noch deutlicher die Assimilation der nordafrikanischen oder schwarzen Einwanderung mit der italienischen oder polnischen Einwanderung: Lange Zeit und auch heute noch haben die Anhänger der globalisierten Sozialdemokratie diesen Diskurs geführt, um die national-populistischen Wähler in Schach zu halten. Diese Barriere hätte schneller beseitigt werden können, wenn der europäische Geist stärker geweht hätte!

– Eine andere Debatte, die darin besteht, dass man sich einem Ivorer näher fühlt als einem Finnen, ist beispielsweise der Ansatz von Asselineau und der UPR. Warum ist das nicht so? Zweifellos begründet er diese Einschätzung mit der Kolonialgeschichte oder der französischen Sprache, die hier wie dort ohnehin immer weniger gesprochen oder verstanden wird.

Beide Themen haben nur den Zweck, uns voneinander zu entfernen, entweder durch den Versuch, alle nicht-stämmigen Franzosen zu vereinen, oder durch die Spaltung der Einwandererbevölkerung und die Wahl der Fernstehenden anstelle derjenigen, mit denen wir gemeinsame Wurzeln haben.

Gestern aßen die Krauts die Kinder, heute sind die anderen Europäer nur Einwanderer der vorherigen Generation und Vorboten des kommenden Austauschs. Sind unsere Eliten wirklich so europäisch, wie wir es gerne hören möchten?

Ein nicht-europäisches Europa

Die andere Gefahr besteht darin, ein Europa zu schaffen, das wir nicht wollen, ein Europa, das sich nach einem rein wirtschaftlichen Modell ohne den Willen zum Imperium gründet. Dieses Europa haben wir, es ist bereit, den Kosovo aufzunehmen, einen Staat, der von den Vereinigten Staaten unter Clinton als “Trinkgeld” für jugoslawische Muslime konzipiert wurde, die von ihren Nachbarn, manchmal Cousins, Serben oder Kroaten, misshandelt werden. Europa, vollgestopft mit dem Marshall-Plan, oder Europa, Anhänger des Warschauer Pakts, identifiziert sich nicht mit unserem Kontinent mit seinen fleischlichen Identitäten.

Angesichts dieser Versuche, Europa abzulehnen oder ein materialistisches Europa zu schaffen, muss es einen anderen Weg geben, den Weg eines Europas, in dem die Identität gleichzeitig vielfältig und verbunden ist, in dem der Nationalstolz mit dem Regionalstolz und dem kontinentalen Anspruch kumuliert werden kann. Denn manchmal wird uns, den Verteidigern der regionalen Idee, vorgeworfen, wir seien zu pro-europäisch. Der Slogan “Small is beautiful” wurde von den Eliten bei der Errichtung des Rumpfstaates Kosovo aufgegriffen. Aber die hundert Flaggen, die in unseren Köpfen und Herzen wehen, sind die der fleischlichen Vaterländer, derer, die den Kontinent geschaffen haben, das Land, das die Welt verzaubert hat.

Die globalistische Gefahr im Herzen der regionalen Identität

Es gehört auch zum guten Ton, bei der Erstellung eines Textes Selbstkritik zu üben. Regionalismus kann in manchen Fällen, wenn man nicht aufpasst, ein abscheuliches globalistisches Salmigondis sein. Ein Beispiel hierfür ist Katalonien, wo sich viele Aktivisten und Sympathisanten so sehr als Katalanen fühlen, dass sie alles, was aus dem Madrider Staat kommt, endgültig ablehnen. Diese Haltung bringt die Regionalisten, zumindest einige, dazu, die Migrantenpopulation sogar physisch zu verteidigen, in einer Art und Weise, die man als “Nein zu den Spaniern, Ja zu den Migranten” bezeichnen könnte. Diese verwerfliche Situation scheint mir eine Differenzierung zwischen den Arten des Regionalismus widerzuspiegeln, zwischen den Grundlagen, die von den Verteidigern der Territorien verwendet werden, wobei der antikoloniale Nationalismus diese Bewegungen noch allzu oft inspiriert. In meinem Essay versuche ich, zwischen den Ursprüngen des Regionalismus zu unterscheiden, zwischen Regionalismus, der aus einer Sehnsucht nach Identität entsteht, und Regionalismus, der sich darauf beschränkt, die Steuern zu senken (Barcelona zahlt z.B. für Madrid). Diese Unterscheidung könnte noch verfeinert werden, aber wir sollten uns vor einer identitären Sichtweise hüten, die zwangsläufig und entschieden gegen die Werte gerichtet ist, die oftmals unsere Schicksalsgemeinschaft formen. Die nationale Identität, die selbst aus regionalen oder lokalen Identitäten besteht, diesen gegenüberzustellen, ist nicht die richtige Lösung.

Von Europa nach Europa, zurück zu Yann Fouéré.

Unser Kontinent wird seine Kraft und Stärke wiedererlangen, wenn wir uns auf unsere gemeinsamen Wurzeln besinnen, die insbesondere von Georges Dumézil erwähnt wurden.

Lassen Sie uns diese Sehnsucht nach Europa mit einem Satz des Bretonen Yann Fouéré beenden, da wir mit ihm begonnen haben:

“Europa darf nicht in einer rein materialistischen Gesellschaft sterilisiert werden, in der Produktionszahlen das einzige Kriterium für Fortschritt sind. Hinter dem kalten Äußeren der Figuren und der Welt der Ökonomen gibt es Menschen und Bürger mit den natürlichen Gemeinschaften, denen sie angehören. Es gibt den unendlichen kulturellen Reichtum Europas, der aus seiner Vielfalt entsteht”.

Damit endet dieses Plädoyer für ein Europa, das zugleich vielfältig und eins ist, in dem das Ganze neben dem Kleinen steht und in dem die Völker sich über institutionelle Strukturen hinwegsetzen.

Ein Augenzwinkern zu Ehren von Guillaume Faye

Vor dreißig Jahren fiel die Berliner Mauer und setzte damit ein Zeichen der Einheit. Es ist an der Zeit, dass heute die Mauer des Unverständnisses zwischen Europäern fällt, die Mauer, die unsere Völker durch Kriege und Hass geprägt hat. Viel stärker als der Kommunismus ist der Globalismus, ein wahres System zur Tötung von Völkern, das immer noch steht.

Franck Buleux.

– Dieser Text war Gegenstand eines Vortrags, den der Autor am 30. November 2019 hielt.

– Er wurde zuerst am 24. Februar 2021 auf Meta Infos online gestellt.

Übersetzt von Robert Steuckers, Brüssel synergon-info.blogspot.com