Dagmar Belakowitsch: „Es braucht einen Corona-Untersuchungsausschuss!“

In keinem anderen Land ging es den Kindern während der Corona-Hochphase so schlecht wie in Österreich. Lange Schulschließungen, psychische Schäden und vieles mehr – mit all dem hatten bzw. haben die Jüngsten unserer Gesellschaft zu kämpfen. Und die Regierung hat rein gar nichts dagegen unternommen! Die strengen Corona-Maßnahmen in Österreich hatten überhaupt keinen positiven Effekt erzielt, wenn man die Daten mit anderen Ländern vergleicht. Fakt ist: Es braucht eine schonungslose Aufarbeitung dieser Zeit – samt einem Corona-Untersuchungsausschuss!

