Foto: O24

Unfreiwillige Wahlkampfhilfe. Die Junge Alternative Brandenburg wurde vom Verfassungsschutz als “rechtsextremistisch” eingestuft. Der Schritt folgt wenig überraschend, hatte doch zuvor das Bundesamt die gesamte Junge Alternative als “rechtsextremistisch” eingestuft, dann aber diese Bewertung wegen eines Gerichtsverfahrens wieder zurückgezogen. An der bundesweiten Beobachtung der Jungen Alternative ändert das allerdings nichts. Ebensowenig werden die Behörden etwas an den Zustimmungswerten für die AfD ändern, da die Maßnahmen mehr als durchschaubar und eines Rechtsstaates nicht würdig sind. 2024 finden Landtagswahlen in Brandenburg statt. Die AfD liegt in Umfragen auf Rang 1.