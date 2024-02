“Bis in die Umkleidekabine” und “Jeden Stein umdrehen”: So was haben nicht mal SS – Himmler und Gestapo – Göring nach 1933 verkündet

Es ist eingetreten, was der Scholzismus zu Beginn der Wahlperiode 2021 verkündet hat: Die Ampelregierung kennt keine Roten Linien mehr, liefert Waffen in Kriegsgebiete, kämpft – gegen die demoskopische Mehrheit im Volk – einen selbstmörderischen Krieg gegen Russland, erklärt Irrtum zur Wahrheit, Mann zur Frau, Frau zum Mann, Kind zum Neutrum, Schulden zu Vermögen, Steuersenkungen auf Pump zu solider Finanzpolitik, wirtschaftlichen Ruin infolge eigener Sabotage zum Schicksal, Inflation zur Lappalie, Armuts-Masseneinwanderung zum Selbstnutz und Bürgerverfolgung bis in die Umkleidekabinen zum demokratischen Muss. Nicht nur die Ampelregierung ist völlig umgepolt, auch Staatsamtler, die das korrigieren sollten, agieren als Frank-Spalter.



Olaf Scholz: “Für meine Regierung gibt es keine roten Linien mehr bei all dem, was zu tun ist! Es gibt nichts, was wir ausschließen!”

Altparteien und Ampelisten beklagen angebliche Spaltungen und sind selbstselbst die größten Hacker auf dem Klotz. Flächendeckendes, porentiefes Spitzel- und Verfolgungswesen wird eingeführt, dessen Unterschied zu den Gestapo- und SS-Methoden der Herren Heinrich Himmler Hermann Göring 1933ff erst noch – wenn überhaupt – herauszuarbeiten wäre. Denn Frau Neser verkündete mit Herrn Haldenzwang selbdritt, dass die künftige Repression unliebsamer Bürger mit falschen (gleich “rechtsextremen”) Gesinnungen so etabliert sein werde, dass die Staatspolizei und der Geheimdienst “Jeden Stein umdrehen” würden (hier und hier). Ihre Koalitionskollegin Riquarda Lang will die Bürgerschaft “bis in die Umkleidekabinen” und “überall hin”verfolgen (hier), um falsche Gesinnungen aufzuspüren. Solche Äußerungen sind dem Verfasser aus der NS-Zeit nicht bekannt geworden.

Erscheint Putins Russland gegen die deutsche Oppositionsverfolgung wie eine Oase der Freiheit?

Blick in die Gegenwart: Sogar aus dem, vom Scholzomaten & Cie verfemten, Russland melden Besucher, dass Verfolgungen dieser Art nicht bekannt seien. In Deutschland pflegen entfesselte Regierende gegen Minderheiten “mit aller Gründlichkeit” vorzugehen. Das kann man auch Neser und Haldenwang anhören. Ihr Exponent und ZDF-Staatskomödiant Bömermann gab im Gefolge vor: “Nazis keulen” – also umbringen. Weitere Auskünfte zum möglichen Verlauf kann der Zentralrat der Juden geben.