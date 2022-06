Aktuelle Kamera: Zwei Drittel für Rückkehr der Maskenpflicht

Es ist alles in bester Ordnung im Land der Kriecher und Stänkerer. Wieder steht eine überwältigende Mehrheit hinter dem Maskenbeauftragten der Bundesregierung. Man kann es kaum noch erwarten bis es endlich wieder losgeht und Verhüllungspflicht für alle gilt.

DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hält sich offen, ab Herbst wieder eine Maskenpflicht in Innenräumen einzuführen. Derzeit spricht sich eine Mehrheit (63 Prozent) der Bundesbürger:innen für diese Maßnahme aus. Die Anhänger:innen der Regierungsparteien sind sich bei dieser Frage uneinig. Den größten Zuspruch für eine Maskenpflicht gibt es unter den Anhänger:innen der Grünen (82 Prozent) und der SPD (78 Prozent). Unter den Anhänger:innen der FDP unterstützen 43 Prozent diese Maßnahme. Den geringsten Zuspruch hat eine Maskenpflicht ab Herbst in Innenräumen unter den Anhänger:innen der AfD (30 Prozent). Während sich 77 Prozent der über 65-Jährigen für eine Maskenpflicht in Innenräumen ab Herbst aussprechen, sind es in der untersten Altersgruppe (18-34-Jährige) nur 48 Prozent.

ARD