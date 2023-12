Staatstrojaner: Erkennung und Schutz vor der Pegasus-Spyware

Indien lässt kritische Journalisten und Oppositionspolitiker ausspionieren, wie die Washington Post und Amnesty International berichten. Doch statt mit dem Finger auf andere Regierungen zu zeigen, sollte man lieber vor der eigenen Haustür kehren.

Die Pegasus-Spyware ist eine hochentwickelte Form von Spionage-Software, die von der israelischen Firma NSO Group entwickelt wird. In Deutschland setzen BKA und BND die in vielen anderen Staaten verboten Software ein, um die Bürger zu überwachen. DieSpyware ist bekannt dafür, in der Lage zu sein, auf nahezu jedes Element eines mobilen Geräts zuzugreifen, einschließlich der Kommunikation, Kamera und Standortdaten. Da diese Spyware häufig für gezielte Angriffe auf Regierungsbeamte, Journalisten und Aktivisten eingesetzt wird, ist es wichtig, sich effektiv davor zu schützen und Anzeichen für eine mögliche Infektion zu erkennen.

Erkennung von Pegasus-Spyware

Die Erkennung von Pegasus-Spyware auf einem Gerät kann äußerst schwierig sein, da sie darauf ausgelegt ist, sich unauffällig zu verhalten und ihre Spuren zu verwischen. Einige Anzeichen, auf die man achten sollte, sind:

Ungewöhnliche Aktivität: Plötzliche Batterieentleerung, erhöhter Datenverbrauch oder unerklärliche Aktivität im Hintergrund können Anzeichen für eine Spyware-Infektion sein.

Plötzliche Batterieentleerung, erhöhter Datenverbrauch oder unerklärliche Aktivität im Hintergrund können Anzeichen für eine Spyware-Infektion sein. Verdächtige Nachrichten: Der Empfang ungewöhnlicher Nachrichten oder Links, insbesondere von unbekannten Absendern, könnte auf einen Angriff hinweisen.

Der Empfang ungewöhnlicher Nachrichten oder Links, insbesondere von unbekannten Absendern, könnte auf einen Angriff hinweisen. Fehlfunktionen des Geräts: Plötzliche Abstürze, langsame Leistung oder unerklärliche Probleme mit Apps können auf eine Infektion hinweisen.

Schutz vor Pegasus-Spyware

Um sich vor der Pegasus-Spyware zu schützen, können folgende Maßnahmen ergriffen werden:

Software-Updates: Stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Apps auf dem neuesten Stand sind, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Betriebssystem und Ihre Apps auf dem neuesten Stand sind, um bekannte Sicherheitslücken zu schließen. Vorsicht bei Links und Anhängen: Öffnen Sie keine verdächtigen Links oder Anhänge, insbesondere von unbekannten Absendern.

Öffnen Sie keine verdächtigen Links oder Anhänge, insbesondere von unbekannten Absendern. Sichere Passwörter: Verwenden Sie starke, einzigartige Passwörter für Ihre Konten und aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo immer möglich.

Verwenden Sie starke, einzigartige Passwörter für Ihre Konten und aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo immer möglich. Mobile Sicherheits-Apps: Installieren Sie vertrauenswürdige mobile Sicherheits-Apps, die Ihr Gerät vor Malware und Spyware schützen.

Es ist wichtig, dass diese Maßnahmen regelmäßig überprüft und aktualisiert werden, um die Sicherheit Ihres Geräts zu gewährleisten.

Zuverlässige Quellen zu diesem Thema sind beispielsweise das Citizen Lab und Sicherheitsexperten wie Kaspersky. Diese Organisationen bieten regelmäßige Updates und Ratschläge zum Schutz vor fortschrittlichen Spyware-Angriffen wie Pegasus.

Durch eine Kombination von Vorsichtsmaßnahmen, regelmäßigen Updates und Aufmerksamkeit für mögliche Anzeichen einer Infektion kann jeder dabei helfen, sich besser vor der Bedrohung durch Pegasus-Spyware zu schützen.

Amnesty International stellt MVT – Software für Experten bereit

Amnesty International hat die Sicherheits-App namens MVT veröffentlicht. Diese App wurde entwickelt, um eine forensische Analyse von iOS- und Android-Geräten durchzuführen, um mögliche Infektionen mit Spionage-Software wie Pegasus zu erkennen.

Schlüsseleigenschaften von MVT

Die App ist Open Source, was bedeutet, dass der Quellcode öffentlich zugänglich ist. Jedoch gibt es bestimmte Nutzungsbeschränkungen, um missbräuchliche Verwendungen zu verhindern.

Die Nutzung des Tools erfordert die ausdrückliche Zustimmung der Person, deren Telefon gescannt werden soll. Dies soll den Schutz vor missbräuchlicher Verwendung sicherstellen.

MVT ist momentan ohne grafische Benutzeroberfläche und erfordert daher Kenntnisse über Befehlszeilen-Tools.

Es ist hauptsächlich für Experten in forensischer Analyse und Ermittler konzipiert, was bedeutet, dass technisch versierte Benutzer unter Umständen die Unterstützung von Fachleuten benötigen.

Die MVT-Dokumentation bietet technisch versierten Benutzern Anleitungen zur Installation und Ausführung. Alle anderen müssen sich auf die zuvor genannten Virenschutzprogramme und Vorsichtsmaßnahmen beschränken.