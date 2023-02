Der bekannteste Mukbanger in den USA ist sicherlich Nikocado Avocado. Der gebürtige Ukrainer war mal ein ranker und schlanker Veganer, bis er den Mukbang-Trend aus Südkorea für sich entdeckte. Seit Jahren kann man ihn im Internet beobachten, wie er sich gemeinsam mit seinem Ehemann mästet und dieses vor „Fans“ zelebriert. Diese Videos sind nichts für schwache Nerven.

Und das schreibt die vielfach gehypte „Künstliche Intelligenz“ ChatGPT über das „Phänomen“ Mukbang:

Mukbang, eine Kombination aus den Wörtern „Essen“ und „Broadcast“, hat in den letzten Jahren immer mehr Popularität gewonnen. Menschen filmen sich dabei, wie sie große Mengen an Essen und Trinken vor einer Kamera konsumieren, während sie mit ihren Zuschauern interagieren. Dieses Phänomen hat seinen Ursprung in Südkorea und hat sich mittlerweile in andere Teile der Welt ausgebreitet.

Während Mukbang-Videos als unterhaltsam und entspannend empfunden werden, gibt es auch kritische Stimmen, die die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Essgewohnheiten beleuchten. Einige befürchten, dass Mukbang dazu beitragen kann, dass Menschen ungesunde Essgewohnheiten entwickeln und Übergewicht bekommen. Außerdem kann es auch ein falsches Bild von normalen Essgewohnheiten vermitteln, da Mukbang-Influencer oft große Mengen an Essen und Trinken vor der Kamera konsumieren.

Ein weiteres Problem ist die Monetarisierung von Mukbang-Videos. Viele Mukbang-Influencer verdienen Geld durch Werbung und Sponsored Content, was ein falsches Bild von einem gesunden Lebensstil vermitteln kann. Dies kann besonders für junge Zuschauer schädlich sein, die noch nicht in der Lage sind, zwischen echtem und gesponsertem Inhalt zu unterscheiden.

Einige der bekanntesten Mukbang-Influencer haben jedoch auch ihre eigene Perspektive auf das Phänomen. Sie betonen, dass Mukbang für sie eine Möglichkeit ist, ihre Leidenschaft für Essen und Trinken mit anderen zu teilen und eine gemeinsame Erfahrung zu schaffen. Außerdem argumentieren sie, dass Mukbang eine Möglichkeit ist, Stress abzubauen und sich zu entspannen.

Trotzdem ist es wichtig, die Auswirkungen von Mukbang auf die Gesellschaft und die Essgewohnheiten im Auge zu behalten. Es ist wichtig, eine gesunde Balance zu finden und dafür zu sorgen, dass die Inhalte, die wir konsumieren, ein positives Bild von Essen und Trinken vermitteln.

Zusammenfassend kann man sagen, dass Mukbang sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat. Es ist wichtig, die Potentiale und Risiken abzuwägen und kritisch zu betrachten. Während es für einige Menschen eine Möglichkeit ist, ihre Leidenschaft für Essen und Trinken zu teilen und eine Gemeinschaft zu schaffen, kann es auch dazu beitragen, dass Menschen ungesunde Essgewohnheiten entwickeln und ein falsches Bild von einem gesunden Lebensstil vermitteln. Darüber hinaus ist es wichtig, sicherzustellen, dass Mukbang-Videos ethisch und verantwortungsvoll produziert werden, und dass Werbung und Sponsored Content klar gekennzeichnet werden.

Insgesamt ist es wichtig, kritisch über Mukbang und seine Auswirkungen nachzudenken und eine gesunde Balance zu finden. Wir sollten uns bemühen, ein gesundes Verhältnis zu Essen und Trinken zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass die Inhalte, die wir konsumieren, ein positives Bild vermitteln.

Wie bitte?

Was ist denn das für ein Gesülze? „Zusammenfassend kann man sagen, dass Mukbang sowohl positive als auch negative Auswirkungen hat.“ Nein, Mukbang ist ekelhaft, krank, krankmachend und Ausdruck verstörender Dekadenz, die vom Osten auf den Westen übergesprungen ist. Und ChatGPT ist einfach nur Schrott!