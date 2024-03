EU erklärt Google, Facebook und Apple den Krieg

Die EU-Kommission hat ein Verfahren gegen die Internetriesen Alphabet, Apple und Meta eröffnet. Stellt Brüssel Verstöße fest, drohen den Konzernen Milliardenstrafen, frohlocken die Presseagenturen. Was aber ist mit dem meistgehassten Softwarehersteller der Welt? Geht der Kelch etwa an Microsoft vorbei, weil sich der Konzern an alle Vorgaben hält oder hat er schlicht zu viele Daten gesammelt?

Die EU Kommission verstößt nämlich mit der Nutzung von Microsoft Office 365 gegen ihre eigenen Regeln, aber angeblich gibt es keine Alternative zu Windows und somit zum teuren Office-Abo. Vielleicht spielt auch das Engagement von Windows-Schöpfer Bill Gates in der Pandemie-Bekämpfung eine Rolle, aber das gehört ins Reich der Verschwörungstheorien.