Im Rahmen der Konzertreihe Hör-Art ( hör-art.de ) wurde am 9. Dezember 2023 in Bremen eine Auswahl meiner Herzstückchen durch die Pianistin Minako Schneegass uraufgeführt. Leider habe ich keinen Video-Mitschnitt von dem Konzert, so dass ich verschiedenes Material von dem Konzertabend mit weiterem Bildmaterial zusammengeschnitten habe.

Minako Schneegass spielt Herzstückchen 1, 2, 5, 8 und 10 (Audio-Live-Mitschnitt).

Für diejenigen, die nicht wissen, wer hinter diesem Kanal steckt: Im Schlussbild des Videos ist die Pianistin Minako Schneegass mit mir, Stefan Kraus, als Komponisten zu sehen.

Ich danke allen an dem Konzert beteiligten von ganzem Herzen!

As part of the Hör-Art concert series (hör-art.de), a selection of my “Herzstückchen” [that means something like little heart pieces] was premiered by the pianist Minako Schneegass on December 9, 2023 in Bremen. Unfortunately I don’t have a video recording of the concert, so I edited together various material from the concert evening with additional images.

Minako Schneegass plays heart pieces 1, 2, 5, 8 and 10 (live audio recording).

For those who don’t know who is behind this channel: In the final image of the video you can see the pianist Minako Schneegass with me, Stefan Kraus, as the composer.

I would like to thank everyone involved in the concert from the bottom of my heart!

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen