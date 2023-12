Hilfe, die Russen kommen und wir sind wehrlos…

Europa ist schwach und feige: Wir sind Putin schutzlos ausgeliefert, tönt es aus dem Steingart. Schon bei seinem Amtsantritt heulte Pistorius rum, die Bundeswehr sei nicht einsatzfähig:

„Wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind, also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg. Darauf müssen wir uns wieder einstellen, weil dieses Szenario wieder ganz reell ist. Und das bedeutet, wir müssen bei der Bundeswehr neues Material haben. Wir müssen leider wieder viel Geld für Waffen ausgeben.“ dbwv

Für eine fast gleich lautende Schlagzeile mussten im Zuge der SPIEGEL-Affäre gleich mehrere Redakteure und Herausgeber Rudolf Augstein auf Betreiben des damaligen Verteidigungsministers Franz Josef Strauß hinter Gitter. So haben sich die Zeiten gewandelt. Damals wie heute war es aber kein wirkliches Geheimnis, dass im Ernstfall mit der Bundeswehr kein Blumentopf zu verteidigen wäre. Das hätten nämlich unsere Freunde niemals zugelassen. Strauß musste am Ende den Hut nehmen und durfte nur noch in Bayern die Puppen tanzen lassen. Es blieb dabei, Atomwaffen auf deutschem Grund dürfen nur die USA, den Vasallen ist die Rolle als menschliche Schutzschilde zugedacht. Inzwischen ist man von nuklearen Kriegen abgerückt und setzt wieder auf Masse statt Klasse. Wenn der Russe kommt, wird er sich vor Lachen krümmen, weil die Bundeswehrinnen ihn nicht durch die Umweltzone fahren lassen wollen und niemand Россияне, добро пожаловать schreit…