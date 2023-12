Terrorgefahr oder Panikmache? Polizei sichert Kölner Dom

Kann man den Behördenangaben noch trauen? Für Madrid, Wien und Köln liegen angeblich Hinweise auf geplante Terroranschläge islamischer Terroristen vor. Es soll schon einige Festnahmen gegeben haben.

Die Polizei Köln teilte am Abend mit: Aufgrund eines Gefahrenhinweises für den Kölner Dom wird die Polizei Köln ab heute Abend besondere Schutzmaßnahmen ergreifen. Die Einsatzmaßnahmen werden aus dem Behördenstab koordiniert. Über Details zu den vorliegenden Erkenntnissen wird sich die Polizei wegen aktuell laufender Ermittlungen des polizeilichen Staatsschutzes nicht äußern.

Kripochef Michael Esser, der den Einsatz leitet, nimmt zu den Maßnahmen Stellung: “Auch wenn sich der Hinweis auf Silvester bezieht, werden wir bereits heute Abend alles für die Sicherheit der Dombesucher an Heiligabend in die Wege leiten. In Abstimmung mit dem Sicherheitsbeauftragten des Domkapitels wird die Kathedrale nach der Abendmesse mit Spürhunden abgesucht und anschließend verschlossen. Morgen werden alle Besucher vor Betreten des Gotteshauses einer Kontrolle unterzogen.” Polizei und Domkapitel empfehlen, auf Taschen zu verzichten und frühzeitig zu den Messen zu kommen.

Auch in Wien ist man auf der Hut, wie die Polizei meldet:

Mehr ist zur Stunde nicht bekannt. Ob die Terrorverdächtigen gleich neben den Rollatorputschisten eingesperrt worden sind, wissen wir ebenfalls nicht. Auch wenn die Gefahr islamisch motivierter Terroranschläge als weitaus realistischer einzuschätzen ist, ist gesundes Misstrauen gegenüber offiziellen Verlautbarungen niemals unangebracht.