Youtube-Abzocke mit betrügerischer Kryptowallet

Der Digitale Chronist, Oliver Janich & Oliver Flesch werben neuerdings alle für die selbe Masche: Profitwallet. Blöd nur, dass es sich dabei um eine Abzocke handelt. Noch blöder: Die “Größen” des Widerstands wissen das entweder selber nicht, oder sie zocken Euch eiskalt ab! Im Livestream übt Elijah Tee heftige Kritik, belegt aber auch sehr schlüssig, warum er den Beteiligten keine guten Absichten unterstellt.

Wer es nicht glauben kann, von seinen Youtube-Helden derart in die Irre geführt worden zu sein, schaue sich hier die “offizielle” Homepage an: https://profitwallet.space. Wer dann nicht merkt, was gespielt wird, dem ist nicht mehr zu helfen.