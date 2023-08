Juicy Fields: Oscarreifer Anlagebetrug mit Cannabispflanzen

Die Idee ist so cool, dagegen sieht selbst der WireCard-Schwindel blass aus. Und wie es aussieht, ziehen die Hintermänner oder Trittbrettfahrer die Geschädigten gleich ein zweites Mal über den Tisch.

Ich wurde durch eine Bekannte auf die Geschichte aufmerksam und staunte nicht schlecht, was mir erzählt wurde. Über die Webseite “Juicy Fruits” hatte sie Geld in medizinisches Cannabis investiert – zum Glück keine Summe, die sie nicht verschmerzen kann. Dort hatte sie dann “Pflanzen gekauft” und deren “Ernte” dann später als Gewinn in Euro gut geschrieben bekommen. Nach den ersten Auszahlungen stoppte der Geldfluss, die Webseite ging offline und etliche Geschädigte schöpften nun endlich Verdacht, dass mit der Firma etwas nicht stimmen konnte und die versprochenen 100 Prozent Rendite nur als Lockmittel dienten, um weitere Investoren zu gewinnen. Wie es aussieht, wurde keine einzige Pflanze angebaut, kein medizinisches Cannabis verkauft, sondern nur mit den Geldern der neuen Investoren, die Erstanleger ausbezahlt – also ein klassisches Schneeballsystem.

Es gibt etliche Berichte im Netz, so war die Firma zunächst in Deutschland ansässig, wurde dann in die Niederlande verschoben, die Betreiber stammen aber offenbar aus Österreich. Dort wurde nun ein erster Verdächtiger festgenommen.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ermittelt in mehreren Fällen von mutmaßlich schwerem Anlagebetrug. Mehrere Unternehmen sollen Anlegerinnen und Anleger zu Investitionen in Cannabis-Anbau und Kryptowährungen motiviert und so weltweit einen Schaden von bis zu einer halben Milliarde Euro verursacht haben. der Standard

Die Cannabis-Betrüger warben mit Lamborghinis und Tänzerinnen, schreibt der Kurier. Ich schmeiß mich weg, die Karren waren nur Leihwagen. Einige Leute sollen ihre ganzen Ersparnisse verloren haben – es tut mir leid – wirklich – aber bei der gigantischen Summe von mindestens einer halben Milliarde Euro, die hauptsächlich durch Kleinanleger zustande gekommen ist, bleibt mir schon die Spucke weg. Das kann doch nicht wahr sein. Warum fallen Leute auf so einen mehr als offensichtlichen Betrug herein? Ist es wirklich nur die Gier? Oder Gutgläubigkeit?

Nun, die Sache hat ja erst einmal funktioniert. Und zwar gut, wie ich mich überzeugen konnte. Die Leute haben sich ihre “Ernte” auszahlen lassen und sich nicht weiter damit befasst, bis dann statt der “Gewinnmitteilung” unterschiedliche Nachrichten an die Anleger verschickt wurden – und jetzt wird es besonders lustig – um sie noch ein zweites Mal abzuzocken. Die Betroffenen kommen nämlich “wieder” in ihr Dashboard, die Webseite “juicyfields.io” ist nämlich entgegen anderslautenden Meldungen doch erreichbar. Die Anleger werden aufgefordert, sich noch mal auszuweisen und können sich dann angeblich ihr Guthaben in Bitcoin auszahlen lassen. Da aber das Insolvenzverfahren längst läuft, kann die Firma nicht alles auszahlen. Die Behörden haben bislang noch keine Sperre erwirkt, denn es können sich weitere Interessenten als “Züchter” anmelden, aber angeblich kein Geld investieren. Also Vorsicht, wer auf diese Typen hereingefallen ist und nun sein Geld zurückhaben möchte. Auf keinen Fall noch mal Daten eingeben, die dann vielleicht zum Identitätsdiebstahl verwendet werden.

Ich bin gespannt, wie der Fall für unsere Bekannte ausgeht, wir werden natürlich versuchen, dass sie ihre paar Hundert Euro zurückbekommt, doch ich fürchte, es handelt sich um Lehrgeld.

P.S.

Hier habe ich noch ein Video gefunden, wie die “Firma” versucht, über Drittanbieter an sensible Daten der Kunden zu kommen und die Auszahlung zu verzögern. Finger weg!