In der Stunde der Not beginnt die Rettung

Der Abstieg der deutschen Wirtschaft hatte bereits 2018 begonnen. Schon seit 2012 waren durch Dr. M. entsprechende Weichenstellungen erfolgt, wie der Kernkraftausstieg, die Belastung der Sozialsysteme mit Scheinasylanten, die Klimapropaganda und die Abgashetze. Seit 2022 hat sich der Niedergang augenscheinlich beschleunigt.

Umstritten ist, ob so ein Desaster irreversible Schäden verursacht, oder einen Neuanfang erst ermöglicht. Daniel Stelter ist beispielsweise skeptisch, was eine Umkehr zum besseren betrifft und will immer wieder in die Speichen des Rads greifen, welches hinabrollt, um vom Kapitalstock noch fix zu retten, was zu retten ist. Was weg ist, kommt nicht wieder, ist seine Meinung. Als Beobachter der Wirtschaftsgeschichte sehe ich das anders: Es mußte immer erst richtig fürchterlich gekracht haben und die Wirtschaft von Fanatikern kaputtgemacht worden sein, bevor sich die Eliten zu einem Reset entschlossen. Der klappte dann aber auch.

Kürzlich haben sich Prof. Schnabel und Mario Lochner zu einem Plausch getroffen. Thema war das derzeitige planwirtschaftliche Trauerspiel, welches in Berlin-Mitte aufgeführt wird. Schnabel ist pessimistisch, was die Gegenwart betrifft, und optimistisch, was den Neuanfang anbelangt (Video Min. 30 bis 35).

In einem Niedergangsszenario werden viele derzeitige Bürgergeldempfänger in andere Länder verduften, ohne daß Zwang ausgeübt werden muß. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Clans hierbleiben, wenn es andernorts mehr zu rauben, an Leistungen abzugreifen und zu stehlen gibt.

Wie 1948 müssen nach dem Ende der Kulturrevolution das Bildungswesen, die Medien und die Finanzpolitik neu aufgesetzt werden. Ein Kraftakt dürfte die Bereitstellung billiger Energie werden, das ist aber die Grundvoraussetzung für schnellen Fortschritt. Die Systemwechsel von 1648, 1808, 1869 und 1948 sind hinsichtlich des radikalen Abbaus von Bürokratie Blaupausen. Selbst im fernen China ist nach dem Ende der Kulturevolution dank Lockerungen der Planwirtschaft binnen 30 Jahren ein Wunder gelungen.

Derzeit sollte man sich darauf konzentrieren private Vermögenswerte zu sichern und für die neue Zeit zu konservieren. Zum Wiederaufbau wirds Geld brauchen.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Was immer du tun kannst oder träumst, es zu können, fang damit an! Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.“ (Geh. Rath v. Goethe)