Södolf fragt – Hubert schweigt

Halali-Lehrstück vom volksbetrügerisch betrogenen Volksbetrüger in der Hubertus-Klassenstreber-Klause – dem Brecht seinen Bertolt würdig (… der war schließlich bajuwarischer Augsburger!) – und in sieben Aufzügen aufgezogen von Nero II.

Erster Aufzug: “Der Ranzen war ranzig und der Hubertus noch fruchtbar, aus dessen Schoß das kroch.”

Zweiter Aufzug: Rückblende – vor knapp 33 (!) Jahren, als Klein-Hubert noch nicht fruchtbar war und auch noch nicht beschlossen hatte, Politiker zu werden: “Herr Lehrer, Herr Lehrer, Klein-Hubert ist heute im braunen Hemd ohne Ranzen, aber mit Tornister und schwarzer Krawatte sowie ebenso schwarz gewichsten Stiefeln in die Schule einmarschiert!”

Dritter Aufzug: “Herr Lehrer, Herr Lehrer, vor versammelter Volks-, nein, äh: Klassengemeinschaft hat Klein-Hubert heute seinen rechten Arm erigiert!”

Vierter Aufzug: “Herr Lehrer, Herr Lehrer, in der kleinen Pause zwischen den beiden Englischstunden hat Klein-Hubert heute im Sprachlabor vom Lehrerpult aus eine Rede mit heroischem ‘r’ in das Mikrofon hineingebrüllt! Die Volks-, nein, äh: die Klassengemeinschaft hat getobt!”

Fünfter Aufzug: “Herr Lehrer, Herr Lehrer, bei der Klassenfahrt in unsere Reichshauptstadt Berlin hat Klein-Hubert im U-Bahnhof die Gelegenheit genutzt, die plötzlich führerlose (!) Kabine der Bahnansagen – ‘Zurückgleiten bei Abfahrt des Zuges, bitte!’ – unbefugt zu betreten und in das dort noch eingeschaltete Mikrofon eine Rede mit heroischem ‘r’ hineinzubrüllen! Die Volks-, nein, äh: die Klassengemeinschaft auf großer Klassenfahrt hat in Kraft durch Freu(n)de getobt – und der U-Bahnhof hat narrhallisch gehallt!”

Sechster Aufzug: Zurück in die Gegenwart – nach knapp 33 (!) Jahren, in der Groß-Hubert schon längst beschlossen hatte, Politiker zu werden, und in der sein Führungsoffizier, der “Markler”, der wahrlich über die wahrsten Führerqualitäten zu verfügen scheint, sein “über alles geliebter bajuwarischer Führer” also, ihn mit einladender Gestik zu einem neuen Ratespiel höflich entschlossen vorlädt, welches unter folgender Bezeichnung vollends erbaulichen gesellschaftlichen Zeitvertreib schwer garantieren dürfte: “Södolf hat 25 Fragen.”

Siebter Aufzug: Vorwärts in die nahe Zukunft, in der sein Führungsoffizier, der “Södolf Markler”, keine Fragen an den subordinierten Hubert mehr hat, bei Schweinshaxe dessen Eisbein mit Sauerkraut schwingt und im “Jägerkrug” und nach nicht Maß gehaltenen Maßen Gerstensaft zum Halali bläst!

“Waidmanns Heil”: Ist das auch schon “politisch-inkorrekt”?

Södolf fragt nicht mehr – Hubert schweigt waidmännisch ausgenommen.

Fortsetzung folgt im Orcus …

Nero Redivivus am wetterleuchtend aufblitzenden Vorabend des “Blitzkrieg-Jubiläums” 39 – 23