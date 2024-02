Pistorius droht Serbien mit 30 Soldat:innen und ein rechtsextremer Schneemann

Ich kann nicht mehr. Vor Lachen! Wir leben nicht in der Matrix, sondern in einem Monty Python Film. Da will das Landeskriminalamt von der AfD Pankow wissen, ob die Partei einen rechtsextremen Schneemann aufgestellt hat. Ja, so steht es geschrieben in der Berliner Zeitung.

Aber es kommt noch besser. Verteidigungsminister Boris Pistolius hat eine Balkanreise unternommen und Serbiens Präsident eine Gardinenpredigt gehalten.

“Gewalt und Drohungen sind kein Mittel der politischen Auseinandersetzung, nirgendwo auf der Welt“, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Belgrad bei einem Treffen mit Vucic. Welt

Richtig, Gewalt und Drohungen sind kein Mittel der politischen Auseinandersetzung. Das sagt der Mann, der die Bundeswehr so schnell wie möglich kriegstüchtig machen will, darum ist Boris auch Fachkraft für militärische Auseinandersetzung und hat die Lizenz zum Totlabern. Man sprach dann noch über die Spannungen im Kosovo und Bosnien.

Lustigerweise hatte sich Pistolius Stunden zuvor in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo dafür ausgesprochen, die militärische Absicherung des Friedens in Bosnien-Herzegowina bei Bedarf auch wieder hochzufahren. Wie man weiter in dem lustigen Artikel erfährt, besteht die deutsche Kompanie aus ganzen 30 „Soldaten und Soldatinnen“.

Nach so viel „Du du du“ hat Vucic auch artig versprochen, sich nicht mal von den Russen zum Einmarsch in den oder das Kosovo-auch-immer bringen zu lassen. Feurio, unser Pistolius hat es einfach hammermäßig drauf und bringt den Jugos 60 Jahre nach den Winnetou-Filmen wieder Heulen und Zähneklappern bei. Was reimt sich auf Boris? Richtig, Chuck Norris! Keine weiteren Fragen, euer Ehren!

Und dann war da noch diese Justizministerin in Niedersachsen mit den überfüllten Gefängnissen, die sagte, der offene Vollzug habe “große Vorteile bei der Resozialisierung”, weil die Gefangenen bereits direkten Kontakt mit der Welt außerhalb der Haft hätten. Habeck würde sagen: „Sie sind nicht überbelegt, wir haben nur gerade keinen Platz!“ Schnell ein Selfie mit Erzfreind Lindner und die Ampel steht wieder wie eine Eins.

Plötzlich klingelt es an der Haustür und ich bin wieder in der Realität. Natürlich weiß ich, dass es nur der Paketbote ist, der noch eben sein „Amasooooooon“ auf mein „Ja, bitte?“ in die Gegensprechanlage brüllt, bevor er weiter hetzt. Manchmal ruft er auch etwas, das wie „Pocket“ klingt, Paket heißen soll und mich ernsthaft darüber nachdenken lässt, ob sein Heimatland Paketistan heißt. Mein innerer Blockwart ermahnt mich, die letzten Sätze noch einmal zu überdenken, aber ich kann dem Drang nicht widerstehen, das Paket aufzureißen. Dabei habe ich gar nichts bestellt. Endlich ist der Karton zerfetzt, wie ich es immer mache und ein Stück Stoff kommt zum Vorschein, das mir sogleich aus den Händen gleitet. Ich befürchte das Schlimmste. Kann es sein, dass ich neulich von einem Wer-Grünen gebissen worden bin und getragene Unterwäsche von Ricarda Lang bestellt habe? Bleibe ich jetzt für immer so oder nur wenn Vollmond ist?

Endlich klingelt es noch einmal. Jetzt bin ich wirklich wach, doch ich kann mich einfach nicht entscheiden, welcher von beiden der schlimmere Alptraum war. Es war auch nur das Handy, nicht die Haustür. Als ich dran gehe, meldet sich der Scholzomat und erklärt mir, dass uns die Demokratie beschützt. Gott sei Dank, wir sind gerettet. So, jetzt muss ich aber wirklich Schluss machen, sonst komme ich noch zu spät zum Stuhlkreis gegen Rächz…