Neues aus der Werte-KiTa

Hochnotpeinliches zur Osterzeit. Video und Gegenvideo. Der hat das gesagt und das stimmt aber gar nicht, der lügt doch. Nein, der lügt. Die Beteiligten sind keine JungTuber aus der Gamingszene, sondern stammen aus der Altherrenriege, die dieses Land vor dem Untergang bewahren will. Daraus wird nun nichts, außer einer weiteren Krabbelgruppe mit Bällchenbad gleich neben den Piraten, den Violetten, Geier Sturzflug und der Asozialen Pogo Partei.

Und hier die Retter und Gegenretter des Abendlandes! Prosit! Same procedure as every legislative period!

