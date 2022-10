Frank-Walter hat Angst im Dunkeln

Bild von Christian Bueltemann auf Pixabay

In der Ukraine geht das Licht aus. Der kleine Frank-Walter hat seinen Besuch abgesagt. Aus Sicherheitsgründen. Aber sicher doch. So eine Fahrt ins richtige Leben ist eben kein Glückwunschtelegramm. Am Ende muss gar noch eine Sicherheitsweste getragen werden oder Stahlhelm. Wie soll das nur aussehen? Passt das überhaupt zur Maske? Fragen über Fragen, die sein Stilberater zum Glück nicht mehr beantworten muss. Was soll man dazu noch sagen? Frank liegt krank im Schrank, alter Falter, mein Gott Walter?