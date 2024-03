David liebt Alice oder auch nicht

Im letzten Jahr holte die AfD David Berger als Sachverständigen in die öffentliche Anhörung “LGBTIQ-Rechte weltweit” in den Bundestag. Doch die Liebe zwischen Alice und David kennt Höhen und Tiefen wie einst zwischen Elizabeth Taylor und Richard Burton, die sogar mehrmals heirateten und sich wieder scheiden ließen. Im Moment schwelgen Miss und Mister Homophobia im siebten Himmel, wie Klatschreporter berichten.

Vor ein paar Jahren herrschte ein erbitterter Rosenkrieg zwischen David und Alice. Und mittendrin die David-Orgasmus-Stiftung, pardon Deodorant-Egoismus-Stuhlgang, ach bitte… Hier eine Kostprobe:

Die AfD sinkt immer tiefer in den braunen Morast: Die Erasmusstiftung holt die

“intellektuell parfümierten Nazis” vom Schnellroda in ihren Vorstand. Martin E. Renner pflegt eifrig eine Kolumne auf einer Seite, die die Schuld der Deutschen am Beginn des Zweiten Weltkriegs und in den Kommentaren darauf den Holocaust leugnen lässt. Alice Weidel, die Frau ohne Überzeugung, aber voller Machtgeilheit, kriecht dem Neurechten Kubitschek bei einem Auftritt in Schnellroda in den Hintern.. Als Liberalkonservativer kann man sich da nur noch mit einem Abscheu abwenden und froh sein, nie Mitglied dieser Partei geworden zu sein.

David Berger, Twitter 2019