Ralf Schule war viele Jahre Hauptstadtkorrespondent der BILD, bis es ihm im Juni 2022 im wahrsten Sinne des Wortes zu bunt wurde. In seinem Vortrag auf dem DemoFürAlle-Symposium »Manipulierte Gesellschaft. Warum funktioniert Propaganda?« am 1. Juli 2023 in Hanau berichtet er kurzweilig darüber, wie sich große Medienhäuser aus finanziellen Interessen oder ideologischer Überzeugung der #LSBT-Agenda verschreiben, was Schuler als „Missbrauch der eigenen Plattform“ kritisiert.

Teilen Sie diesen Beitrag