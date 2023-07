Risiken von KI und welche Jobs am meisten bedroht sind

Fahrer und Lieferanten : Mit dem Aufkommen von selbstfahrenden Autos und Lieferdrohnen könnte der Bedarf an menschlichen Fahrern und Lieferanten in Zukunft stark abnehmen.

Textil- und Fabrikarbeiter : Viele Produktionsprozesse können bereits automatisiert werden, was die Nachfrage nach menschlichen Arbeitskräften in diesem Bereich beeinträchtigen könnte.

Buchhalter und Finanzanalysten : KI kann repetitive Buchhaltungsaufgaben automatisieren und bei der Analyse von Finanzdaten helfen, was zur Verringerung des Bedarfs an Buchhaltern und Finanzanalysten führen könnte.

Versicherungs- und Kundendienstmitarbeiter : KI-gestützte Chatbots und virtuelle Assistenten werden immer häufiger eingesetzt, um Kundenfragen zu beantworten und Probleme zu lösen, was zu weniger Personalbedarf in diesen Bereichen führen könnte.

Bauarbeiter: Fortschritte in der Robotik ermöglichen bereits den Einsatz von Robotern in der Bauindustrie, was menschliche Arbeitskräfte in diesem Bereich ersetzen könnte.