Miss Biggy wird Kanzlerkandidatin

Die Nationale Front fährt schweres Geschütz gegen die AfD auf. Ein humanisiertes Schwein weiblicher Lesart wurde auf den Namen Miss Biggy getauft und zur parteiübergreifenden Kanzlerkandidatin 2025 ernannt. Ihr Sieg ist definitiv alternativlos, vorherbestimmt und Mitbewerber haben nicht die geringste Chance.

Sie vereint alles in einer Person, was unser Land groß gemacht hat und ist praktisch unangreifbar und verfügt über eine langjährige Erfahrung als Opfer von Diskriminierung in mehreren Disziplinen. Sie ist fett und hat eine ausgeprägte Essstörung, wegen der sie schon in der Schule häufig gedisst wurde. Auch ihre unterdurchschnittliche Intelligenz und ihre nichtmenschliche Herkunft benutzen Gegner für Hasskampagnen im Netz gegen die charismatische Politikerin, die sich kürzlich als “queer” zu erkennen gab und daher auch die Regenbogengemeinde authentisch während ihrer künftigen Regentschaft zu vertreten weiß.

Meist gehen die Anfeindungen nach hinten los, denn Miss Biggy weiß sich zu wehren, wenn sie jemand als Schwein tituliert. Derjenige müsse erst beweisen, so ihre Anwälte, dass er genügend Sach- und Fachkenntnis erworben hat, um einen menschlichen von einem nichtmenschlichen Körper zu unterscheiden. Dies könne doch wohl nur ein Biologe mit abgeschlossenem Studium. Weist er dieses nicht auf, dürfe er, wie wohl die meisten Bundesbürger, nicht einfach behaupten, Miss Biggy sei schweinischer Herkunft. Die Gerichtsbarkeit stand in der Vergangenheit stets auf Seiten der Mehrfachdiskriminierten und wird alsbald die Unfehlbarkeitsbescheinigung erteilen. Somit hält das Schweinesystem in seinem Lauf weder Ochs noch Esel auf.