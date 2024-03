Die Gedanken sind frei – oder doch nicht?

Wie hätte der Dichter Hoffmann von Fallersleben im Jahre 1780 ahnen können, dass sein Gedicht „Die Gedanken sind frei“ heute aktueller ist denn je? Könnte dieses Gedicht nicht auch in der heutigen Zeit entstanden sein? Es passt hervorragend in die heutige Zeit.

Mit dem Laden des Inhalts akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Inhalte von YouTube immer laden

Akzeptieren und Anzeigen mit Untertiteln



Die Gedanken sind frei,

Wer kann sie erraten?

Sie fliegen vorbei

Wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen,

Kein Jäger sie schießen,

mit Pulver und Blei.

Die Gedanken sind frei.

Weitere Strophen: https://www.gedichte7.de/die-gedanken-sind-frei.html

Seine einfache Aussage lautete, dass die Gedanken eines Individuums frei sein wollen. Doch warum wird dieser Wunsch nach Gedankenfreiheit überhaupt in den Mittelpunkt gerückt? Das ist leicht zu erraten: weil es herrschenden Kräften nie in den Kram passte, dass „abweichende“ Meinungen existieren. Damals nicht und auch heute nicht. Die Fabrikation vorherrschender Meinungen oblag der staatlichen und kirchlichen Obrigkeit. Heute sind die Meinungsfabrikanten noch vielfältiger, sie bedienen sich mächtiger monopolartiger Medien, die uns die Hirne zukleistern und Abweichler an den Pranger stellen. Und ist es nicht Zeichen einer gelebten Demokratie, dass im Widerstreit der Gedanken die besseren Kompromisse gesucht werden, statt diese von Oben herab diktiert zu bekommen?

Galt damals noch die Vorstellung, dass kein Mensch unsere Gedanken wissen könne, geschweige den dürfe, so sind wir heute fast gänzlich nackt. Jede Sucheingabe bei Google wird uns mittels des eindeutigen Internetanschlusses zugeordnet und protokolliert. Rein vorsorglich wird daher empfohlen, häufig bei Suchen „Hoch lebe der amtierende Regierungschef“ einzugeben, um somit viele Pluspunkte schon auf Erden zu sammeln :-).

Solange uns kein USB-Anschluss hinter das Ohr montiert wird, bleiben die Gedanken noch frei. Wir sollten diese aber nicht nach dem zweiten Bier unachtsam ausplaudern, denn die Mithörer und Hinweisgeber sind überall.