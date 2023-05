USA: Banken bereiten sich auf den Ernstfall vor

Die Banken in den USA bereiten sich auf einen möglichen Zahlungsausfall der USA vor. Die größte US-Bank JP Morgan Chase hat extra einen “War room” eingerichtet, um mögliche Krisenszenarien zu besprechen. Wenn sich der Streit weiter hinziehe, werde die Zahl auf bis zu drei Treffen erhöht. Ein Zahlungsausfall könne eine finanzielle Panik auslösen.

Wenn die USA die Schuldengrenze nicht anheben, können sie sich kein Geld leihen, um ihre Rechnungen zu begleichen. Es fehlt dann an Geld etwa für Sozialprogramme, Rentenzahlungen oder die Gehälter von Beamten. Ein Alptraum für die internationalen Finanzmärkte wäre es, wenn die USA die Verpflichtungen aus Staatsanleihen nicht mehr vollständig erfüllen könnten und diese dann plötzlich an Wert verlieren. Banken könnten ihre Geschäftspartner auffordern, die von den Zahlungsausfällen betroffenen und als Sicherheit hinterlegten Anleihen sofort zu ersetzen. Das kann zu Verwerfungen am Anleihemarkt führen und sich schnell auf die Derivate-, Hypotheken- und Rohstoffmärkte ausweiten.

Teilen Sie diesen Beitrag