Auch die Schweizer Nationalbank arbeitet an digitaler Währung

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) wird noch im laufenden Jahr ein Pilotprojekt starten, um digitales Zentralbankgeld für den Zahlungsverkehr zwischen Banken zu testen. SNB-Präsident Thomas Jordan bestätigte, dass es sich um echtes Geld handelt, das den Bankreserven entspricht, und dass das Ziel des Projekts darin besteht, echte Transaktionen mit Marktteilnehmern zu testen. Die Wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC) wird an der Digitalbörse der Schweizer Börse SIX ausgegeben. Weitere Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank (EZB) und der Internationale Währungsfonds (IWF) arbeiten ebenfalls an Digitalwährungen, berichtet heute das Handelsblatt.

