Eine Virusinfektion bleibt oft wochenlang unbemerkt und wird verbreitet. Das soll ein Biosensor in Zukunft ändern, berichtete FutureZone am Montag. Der Chip wird unter die Haut verpflanzt und kann Infektionen frühzeitig erkennen. Wer muss da nicht an gewisse Verschwörungstheorien denken?

Werbeanzeigen