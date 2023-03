Seymour Hersh beschuldigt Scholz des Hochverrats

Der Investigativjournalist Seymour Hersh hat wie zu erwarten, zu seinen Enthüllungen über die Hintergründe des Anschlags auf die Nordstream II Pipeline noch einmal nachgelegt. Der 85-Jährige schildert detailliert, wie Bundeskanzler Olaf Scholz an der Vertuschung mitwirkt, und dabei natürlich weiß, dass die USA für die Sprengung verantwortlich sind.

Quelle: https://seymourhersh.substack.com/p/the-cover-up

Internetlegende Kim Dotcom bringt die Verdachtsmomente mit ein paar Tweets auf den Punkt.

Die Presse aber lenkt mit Schauermärchen über “Reichsbürger” und anderem Quatsch ab, dem man keinen Glauben schenken sollte. Am Abend dann doch die ersten Schlagzeilen, mit denen Hersh wie mit seiner ersten Story zerrissen wird. Was bleibt den feigen Auftragsschreibern auch anderes übrig? Würden sie seine Thesen stützen, müssten sie sich gegen Scholz stellen und bekämen bald Besuch vom SEK. Denn das, was Scholz laut Hersh getan haben soll, wäre natürlich Hochverrat. Was nicht sein darf, das … wie hieß der Spruch noch? Fahrradkette?

