Minister grundlos auf der Flucht

Bauern warfen ihre Trecker an,

fuhr’n blinkend an die Küste ran,

‘Ne Fähre mit brisanter Fracht,

schlich sich an in dunkler Nacht.

Treckerhörner tüten, ja wo ist er,

der gesprächsbereite Herr Minister?

Er traut sich nicht raus aus seinem Kahn,

versteckt sich hinterm Kapitän, dem Jan.

Ein kurzer Tumult mit Bauernkraft,

der Rauch der Trecker verfliegt ganz sacht,

das Fährschiff mit grünem Minister an Bord,

verzieht sich ganz schnell nach Nord.

Mit andrer Fähre traute er sich an Land,

dort, wo kein wütender Bauer stand.

Mit Gesetzen zündeln, das weckt der Bauern Wut,

er wundert sich dann, wenn die Basis was tut.

Die Hand, die Dich füttert, niemals quälen,

denn Bauern sind treue und aufrechte Seelen.

Es ist kein Minister so groß im Land,

dass er nicht lebt aus Bauers Hand.