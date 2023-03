Seelsorger und Psychotherapeuten schlagen Alarm. Im Zuge der gesellschaftspolitischen Diskussion um Maßnahmen gegen die vom Menschen verursachte Erdüberhitzung erreichen sie immer mehr Anfragen, die sie kaum noch bewältigen können. Der Ton habe sich verschärft, die Gesellschaft drohe auseinander zu brechen, so die Experten.

“Die Leute sind verzweifelt und besonders wütend, wenn sie in höherem Maße von einschränkenden Maßnahmen betroffen sind”, sagt Prof. Dr. Popovic von der hirnproktologischen Ambulanz der Uniklinik Arschaffenburg. Besonders tragisch sei der Fall eines prominenten grünen Politikers, der hier nur anonymisiert wider gegeben werden darf, um die Schweinepflicht nicht zu verletzen. Der kleine R. wandte sich verzweifelt an das Team von Professor Popovic, nachdem er zahlreiche Zuschriften erhalten hatte, in denen er aufgefordert wurde, seinen aktuell eingeschlagenen politischen Kurs zu ändern. In einer Email von einem überlasteten Handwerker hieß es sogar, er könne sich seine Wärmepumpen in den Arsch schieben. “Das war zu viel”, so der kleine R. “Ich weiß nicht mehr weiter, ich meine es doch nur gut und dafür werde ich so beschimpft.”

Popovic schildert den weiteren Verlauf so: “Der Patient muss sich dann erst einmal informieren. Um was geht es? Was ist eine überhaupt eine Wärmepumpe? Erst dann kann man ja wirklich verstehen, wie eine solche Aufforderung gemeint ist. Das haben wir in mehreren Sitzungen besprochen und dabei gute Fortschritte erzielt.”

“Schließlich habe ich begriffen, was passiert war”, fährt der kleine R. fort, “und ich war sehr schockiert. Stellen Sie sich das einmal vor.”

Eine typische Inneneinheit einer Splitwärmepumpe ist ungefähr 1,80 m hoch und 80 cm breit. Die Außeneinheiten haben üblicherweise Höhen zwischen 0,6 und 1,4 m und eine Breite von etwa 0,9 – 1,2 m. Bei einer reinen Innen- oder Außenaufstellung fallen die einzelnen Einheiten etwas größer aus. Wegatech.de

“Wie soll ich denn ohne Schaden zu nehmen einen so großen Gegenstand anal einführen? Das schafft nicht mal Volker Beck. Hier ging es wirklich um Leib und Leben. Zum Glück konnte mir Professor Dr. Popovic helfen.”

Nicht alle Geschichten gehen so gut aus. Der kleine R. bekam Substitutionssuppositorien verschrieben, kleine Zäpfchen, die stellvertretend für jeden beliebigen Gegenstand verwendet werden können. Stolz erzählt er wie sie den “Typen damit hereingelegt” hätten. “Der hat wirklich nichts gemerkt, als ich ihm zurückschrieb”, so der kleine R. “Wir haben gemeinsam in der Therapiegruppe unsere Zäpfchen beschriftet oder ihnen Namen gegeben, auf meinem stand natürlich Wärmepumpe. Und dann Augen zu und rein damit …”

