Der Staat bin ich!

Was Robert wirklich sagen wollte: „Der Staat macht keine Fehler, weil der Staat, das bin ich.“ Er hat es nur etwas anders ausgedrückt, bescheiden wie er ist. Er möchte doch nicht päpstlicher als der Papst erscheinen. Aber er hat recht.

Alle, die sich jetzt über ihn lustig machen, vergessen dabei, dass er sich bereits in Gandhi-Phase Zwei befindet. Wie war das noch?

„Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du.“

Seine Heilige Einfaltigkeit befindet sich quasi zwei Schritte vom Endsieg entfernt und kann alsbald das bundesrepublikanische Konzil einberufen und die Unfehlbarkeit des Staates für alle Zeiten festschreiben lassen. Seinen Platz in den Geschichtsbüchern hat er sich redlich verdient. Niemand hat so unermüdlich für Klimagerechtigkeit gekämpft und stets an das Grüne in jedem Menschen geglaubt, wie er.