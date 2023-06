Wozu wurden Meinungsfreiheit, wachsender Wohlstand, Geldwertstabilität, Frieden mit Russland und billige Energie beendet? 

Der seit der Wahl 2021 von den Altparteien angerichtete Schaden ist seit hundert Jahren beispiellos. Selbst der sogenannte GröFaZ hatte es nach seiner Wahl 1933 nicht geschafft, in eineinhalb Jahren mehr Wohlstand zu vernichten und er brauchte für den möglichen Weltkriegseintritt nicht 15 Monate wie derzeit, sondern sechs Jahre. Die traurigen Gestalten der Berliner Politblase leisten Akkordarbeit in Richtung Hiobsbotschaften: Die Staatsschulden, Steuern und Abgaben explodieren mit den Energiepreisen und die Stagflation durch die – mit dem großen Bundesverdienstkreuz des Herrn St. ausgezeichnete – EZB lässt die Bürger nicht nur an Tankstellen und Ladenkassen verzweifelt ins leere Portemonnaie oder auf den verbrauchten Dispokredit ihrer Karten blicken.

Gibt es andere Gründe für den Absturz als die Durchsetzung von Vorgaben der globalistischen Plünderer, Finanz- und Rüstungsindustriellen?

Verzweiflung bemächtigt sich auch vieler Klartextautoren und Kritiker. Wer den drastischen Negativwandel hinterfragt oder gar protestiert, wird als “Querdenker” undsoweiter beschimpft, in Ecken mit Sippenhaft und Kontaktschuld gestellt und geht seiner Facebook- und youtube-Accounts verlustig. Neben immer neuen Straftatsbeständen gegen Meinungsabweichung vom Hauptstrom kann aus kritischen Äußerungen fast immer der Universaljoker “Verdacht auf Volksverhetzung” kreiert werden und wer die Fußballsprache eines “Vollpfostens” auf einen Politiker anwendet, wird mit Hausdurchsuchungen terrorisiert.

Mehr strafrechtsbewehrte Meinungsunterdrückung und Zensur hatten wir seit Weltkriegszeiten nicht

Wenn ein Richter ein politisch unerwünschtes Urteil fällt, widerfährt ihm der gleiche Terror, obschon eine unterstellte “Rechtsbeugung” komplett und ohne jede Hausdurchsuchung aus seinem Urteilstext hervorgeht. Jeder kritische Bürger muss in Deutschland mit Übermaß-Sanktionen rechnen, die durch ein angeblich falsches Wort ausgelöst und seine familiäre Umgebung mit treffen können. Der sogenannte Richtervorbehalt gegenüber politisch-staatsanwaltlicher Repression verkommt in praxi zum sinnentleerten Abhaken.

Die Staatsanwaltschaften können von den Politikern an- und abgeschaltet werden – wo ist der Unterschied zu einem totalitären Staat?

Wenn Hausdurchsuchungen und der Entzug von Abgeordnetenimmunität wegen Kneipensprache oder entlegener Worte-Assoziationen zum kleinen Karo deutscher Staatsanwaltschaften werden, die keineswegs unabhängig sind, sondern eng von den Parteipolitikern geführt werden, gelangt ein sogenannter Rechtsstaat ans Ende und wird zur Beute der linksfaschistischen “Antifa”-Leute, deren Clans bis oben hin in die Parteivorsitze reichen. Und bis oben hin sollten wir solche Zustände satt haben.