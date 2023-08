Weidel: Auf den Brandbrief an den Kanzler muss das Kündigungsschreiben vom Wähler folgen

“Bild” schreibt einen Brandbrief an den Bundeskanzler und greift die Warnungen von Ökonomen und Fachleuten vor einer katastrophalen Verschärfung der Wirtschaftskrise auf. Dazu erklärt die Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag Alice Weidel:

“Die Lage ist dramatisch. Deutschland ist Schlusslicht aller entwickelten Länder und das einzige Industrieland, in dem die Wirtschaft schrumpft und nicht wächst. Die irrsinnige ‘Energiewende’ und das Abschalten der letzten Kernkraftwerke haben Deutschland zum Netto-Stromimporteur gemacht. Die Arbeitslosigkeit steigt überproportional, eine Insolvenzwelle rollt in zahlreichen Branchen an, jedes zweite noch investitionswillige Unternehmen will nur noch im Ausland investieren, jeder vierte Mittelständer denkt ans Aufgeben, jeder fünfte an Abwanderung. Inflation, Steuern und Energiepreise sind viel zu hoch und weit über dem Niveau der Nachbarn und Wettbewerber.

Das ‘grüne Wirtschaftswunder’ ist der direkte Weg in Deindustrialisierung und Verarmung. Ob im Urlaub oder im Kanzleramt, der Bundeskanzler schaut tatenlos zu, wie grüne Ideologie unser Land und seine Bürger ruiniert. Da hilft auch kein Brandbrief in der Zeitung, da hilft nur das Kündigungsschreiben an die gesamte Ampel-Dilettantentruppe. Und das muss vom Wähler kommen, je schneller, desto besser.”