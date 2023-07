Vorfall im Nationalrat: „Es ist eine Schande, wie das Volk belogen wird. Jesus ist eure Rettung.“

Große Aufregung in Österreich, weil am Mittwoch ein Mann ungehindert die Sitzung des Nationalrats im Parlament betreten konnte. Den Saal aber hat er keineswegs “gestürmt”, wie einige Krawallmedien behaupten, vielmehr soll er einfach so durchgeschlüpft sein. Außerdem hatte er das Vorhaben auf Telegram angekündigt.

Er kam bis zur Regierungsbank und richtete sich an die laufenden Fernsehkameras und die Abgeordneten und sagte: “Es ist eine Schande, wie das Volk belogen wird. Jesus ist eure Rettung.” Allerdings sind in den Videoaufnahmen des ORF die genauen Worte des Mannes nicht zu hören.

Mark Hanno Fessl, wie der Mann heißt, ist in Österreich keine unbekannte Person. Er kandidierte bei der letzten Präsidentschaftswahl mit der Aussage, dass er Gott in seinem persönlichen Leben und in der Regierung an erster Stelle sehen möchte. Fessl behauptete zudem, dass es seine Aufgabe als Bundespräsident wäre, die Bürger über die Dringlichkeit der bevorstehenden Bedrängnis zu informieren. Außerdem argumentierte er, dass die COVID-19-Impfung keine Schutzmaßnahme sei, sondern ein genetisch veränderndes Waffensystem. In verschiedenen Online-Plattformen macht Fessl regelmäßig auf sich aufmerksam, wie zum Beispiel, dass Europa einen Atomkrieg gegen die USA entfachen werde, der mit der Wiederkehr des Messias ende, schreibt dazu das Pro Medienmagazin.

Vor einem Monat entdeckte er Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel nebst Gatten in Graz – hier ein Video davon: