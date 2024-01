Staatsfunk: “Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten” 

Da schau her:

Das Erste ändert morgen den Ablauf seines Abendprogramms und zeigt im Anschluss an die Tagesthemen, um 22:50 Uhr, den 90-minütigen Dokumentarfilm “Wir waren in der AfD – Aussteiger berichten” (MDR/rbb/BR). Der Film sollte ursprünglich am 24. Februar gesendet werden. Anlass für die vorgezogene Ausstrahlung ist die aktuelle Debatte über ein mögliches Parteiverbotsverfahrensowie die Befassung im Bundestag zum Thema “Wehrhafte Demokratie in einem vielfältigen Land – Klare Kante gegen Demokratiefeinde und Vertreibungspläne” am morgigen Donnerstag.

Schade, dass Karl-Eduard von Schnitzler das nicht mehr erleben kann.