mit bismarckbündlerischen Feiertagsgrüßen von Nero, Kaiser in Rom

Der wahre Tag der Deutschen Einheit jährt sich heute einmal wieder: Am 18. Januar 1871 wurde aus den vormaligen “Vereinigten (Klein-)Staaten des Norddeutschen Hundes, nein, äh: Bundes” die Neue Deutsche Welle, nein, äh: das Neue Deutsche Kaiserreich (dessen Bürger – “Rei(ch)sbürger” – wir doch eigentlich immer noch sein dürften – oder hat Nero mit Barbarossas “Bergentrückung” da etwas verschlafen? … Kyphose im Kiffhäuser?) – mit dem preußischen Ministerprädidenten Otto von Bismarck und Emilia Romagna Festers gleichnamigem Bismarckhering, nein, nein, äh: erstem – “eisernen” – Reiskanzler, nein, äh: Reichskanzler!

Also wurde nach dem siegreichen Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 genau heute vor 153 Jahren im besetzten Spiegelsaal des besetzten Versailles auf besetztem Territorium das Deutsche Reich proklamiert mit dem preußischen König als “Wilhelm dem Ersten, dem Großen, Kaiser in Deutschland” an der Staatsspitze. Pikanterweise war Seine Majestät zu sehr Preuße, um die eigentlich naheliegendere Formulierung “Kaiser von Deutschland” zu akzeptieren!