Die USA und ihre Nato-Vasallen wollen offenbar mit 90.000 Soldaten das größte Militärmanöver seit drei Jahrzehnten an Russlands Peripherie starten (hier) . Schnell noch vor der US-Präsidentenwahl . Genau diese verfluchten Manöver drücken Russland an die Wand: Seit mehr als einem Jahrzehnt fliegen und karren die USA ihre Brigaden zu Manövern an die russische Peripherie und drohen zu Land, zu Wasser und aus der Luft. Gegen die Feuerkraft und Reichweite des US-orchestrierten Aufmarsches samt Natoausbreitung war die deutsche Armee 1941 eine bessere Feuerwehrkapelle. Als man die Russen 2022 komplett in die Ecke gedrückt hatte, um ihren einzigen Weg nach Westen – das Schwarze Meer – zu blockieren, hat es geknallt. Aus russischer Sicht blieb keine andere Wahl zur Sicherung von Seeweg und Krim als in die Südukraine einzumarschieren. (Für die Simpel von der Gesta: Dieses ist eine historische Analyse und keine “Billigung” von irgendwas).

Drücken Sie einen Bewaffneten an die Wand – dann schießt er



Im Februar 2022 zeigte man sich von der russischen Dampfwalze “überrascht”. Die totale Abweisung von Jedermann, der die russische Perspektive hatte erläutern wollen als “Putinversteher” war die Ursache der grotesken Fehleinschätzung, passt aber zur Inkompetenz der Berliner Altparteiler und Generalvolksverblöder. Man kann ihnen Bismarcks Politik nicht erklären, aber die Spitzenleute sollten schon mal gehört haben, dass sich sogar Fußballtrainer weitestmöglich in die Lage der Gegner versetzen, um von ihnen nicht “überrascht” zu werden. Wenn die Berliner Simplizitäten vom Fußball genau so wenig wissen sollten wie von Durchschnittsrenten und Benzinpreis, könnte ihnen vielleicht eine Katze weiterhelfen. Die ist regelmäßig zahm. Aber wenn man sie in die Ecke drückt, kratzt und beißt sie. Ja, Frau Zimmerflak, Herr Hofreitender und Bonifatius K.: Genau so geht es mit den Russen. Wenn man sie einkreist, bedroht und in die Enge drückt, schießen sie. Daran ist nichts “überraschend”.

Es wird wieder knallen mit diesen verfluchten Militärmanövern

Offenbar setzen die US- und Natofritzen um den ewigen Hauptdrahtzieher und Unglücksbringer Blinken alles auf eine Karte, bevor jemand im Weißen Haus sitzt, dem sie kein U für ein X vormachen und dessen Blankounterschrift für Militarismus sie nicht ohne weiteres bekommen können. Die neue, völlig überflüssige US-Nato-Eskalation wird zur tödlichen Gefahr für uns. Die Russen wissen aus Pistoriussens Mund, dass Deutschland sich konventionell nicht verteidigen kann. Man muss in dem Großmanöver also auf Atomwaffen setzen. Frage: Hört das Zündeln an den Atomwaffen erst auf, wenn alles in Trümmern liegt? Sind Hunderttausende Tote und die zerstörte Südukraine noch immer nicht genug? Ist Deutschlands Ruin wegen albern-irrer Krim-Eroberungspläne noch immer kein Weckruf? Findet man in Berlin das frühere, halbwegs wohlhabende und friedliche Deutschland “zum Kotzen” und sähe es – aus dann sicherer Entfernung – lieber in Schutt und Asche?

Fazit: Wir müssen diesem geisteskranken Washingtoner und Berliner Treiben ein Ende setzen!