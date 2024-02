Regierungsaufmärsche vor dem Zusammenbruch

Solchen betreuten Aufmärschen, wie derzeit vorgetragen, sollte man nicht zu viel Bedeutung beimessen. Sie können eine jährliche Routine und Selbstvergewisserung sein, nie ausgeschlossen ist jedoch, daß es die letzten Zuckungen einer Endzeit sind.

In einer künstlichen Parallelwelt, in der alles Fake ist, hängt manches am seidenen Faden. Einen Tag später war er tot.

Honecker hat noch 6 Wochen durchgehalten.

Besonders attraktives Operationsgebiet der Instrukteure waren natürlich immer Schulen und Kindergärten. Aus Apolda wird übereinstimmend berichtet, daß ein bekannter CDU-Politiker als Grundschüler unbedingt in die Pionierrepublik delegiert werden wollte, um die Pioniereisenbahn mal abfahren zu lassen. Er wurde nicht auserwählt und machte einen riesigen Skandal.

Grüße an den Inlandsgeheimdienst: „Nur schade, daß das Stück auch wieder dem unsichtbaren Theater angehört. (Geh. Rath v. Goethe)



