Polizeigewerkschaft hetzt gegen Bauern

Der Staatsfunk wird nicht müde, seine Propagandalügen gegen die aufrechten Bauern zu wiederholen. So heißt es in einer „Meldung“, die Gewerkschaft der Polizei (GdP) fordere ein Verbot von Traktoren bei Demonstrationen. Das habe der GdP-Vorsitzende Jochen Kopelke der Rheinischen Post gesagt. “Die Versammlungsbehörden und die Polizei müssen umgehend reagieren und Traktoren bei Versammlungen untersagen.” Ein bißchen viel stille Post, aber wenn es gegen das Volk geht, ist den Gebührenerpressern jedes Mittel recht. Doch der Krug geht nur solange zum Brunnen bis er bricht. Der Tag ist nicht mehr weit, an dem Gniffke die Kohle ausgeht.



