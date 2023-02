Piraten blasen zur nächsten Menschenjagd auf Wikipedia-Opfer Dr. Daniele Ganser

„Mit solchen Leuten kann man nicht reden!“ Wenn es um abweichende Meinungen geht, sind genau solche Reden aus dunkelsten Zeiten wieder in. Nach dem tragischen Tod von Clemens Arvay rottet sich der nächste gutmenschliche Mob zusammen, um den Auftritt eines kritischen Denkers zu verhindern. Dieses Mal trifft es den Schweizer Historiker Dr. Daniele Ganser, der seit seinen Ausführungen zu den Hintergründen der Anschläge vom 11. September 2001 erklärter Feind sogenannter breiter Bündnisse ist, die „Verschwörungstheorien“ keinen Raum geben wollen. Ganser wird seit Jahren, ebenso wie der in den Suizid getriebene Biologe Clemens Arvay, auf Wikipedia und der anonym betriebenen Plattform „psiram“ denunziert und auf übelste Weise in den Dreck gezogen.

Am 9. März soll der Historiker einen Vortrag im Hannoveraner Congress Centrum halten. Das wollen die „Piraten“ verhindern. Man lese hier, wer sich alles an diesem unwürdigen Schauspiel beteiligt: