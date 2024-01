Özdemirs miese Bauernfalle

Noch‘n Soli soll‘s richten. Mehr fällt den Grünen nicht ein, möchte man meinen. Aber der „Landwirtschaftsminister“ ist nicht ganz so einfältig wie die meisten seiner Parteigenossen, aber dafür umso hinterhältiger. Hält er die Bauern für so dumm, dass sie auf seinen Vorschlag von einem Bauernsoli eingehen? Die Bauern müssten die „Tierwohlabgabe“ an den Verbraucher weitergeben und schnell wäre es mit der Sympathie wieder vorbei.

Da hat sich Bonusmeilen-Cem leider verrechnet. Bald werden die Grünen ein Opfer bringen müssen, um die Ampel zu retten. Bislang hatte Habeck die Nase vorne, doch jetzt hat sich Özdemir selbst an die Spitze der Abschussliste gesetzt.