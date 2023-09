Neue Wähler aus Afrika für Nancy Faeser

Wenn es nach der Innenministerin ginge, dann füllten sich künftig unsere Wahllokale zum Bersten. Aus Dankbarkeit für die deutsche Willkommenskultur würden die Neubürger natürlich SPD, Grüne, CDU und FDP wählen.

An die Losung, wonach am Deutschen Wesen, Sie wissen schon, darf man heute ja nicht mehr erinnern. Dennoch sind gewisse Kräfte in unserer Regierung wieder dabei, die Welt wieder einmal mit deutschem Sonderweg zu beglücken.

Dass Deutschland dabei allein auf weiter Flur steht, schadet unserm Ansehen in aller Welt. Ein Blick auf die internationale Lage wird den Blick weiten.

r. Land Wahlrecht für Flüchtlinge 1 Deutschland Vorgeschlagen 2 USA Nein 3 Brasilien Nein 4 Indien Nein 5 Pakistan Nein 6 Äthiopien Nein 7 Iran Nein 8 Kolumbien Nein 9 Türkei Nein 10 Uganda Nein 11 Bangladesch Nein 12 Sudan Nein 13 Südafrika Nein 14 Jordanien Nein 15 Libanon Nein 16 Kenia Nein 17 Venezuela Nein 18 Mexiko Nein 19 Argentinien Nein 20 Chile Nein 21 Vereinigte Arabische Emirate Nein 22 Saudi-Arabien Nein 23 Katar Nein 24 Oman Nein 25 Kuwait Nein 26 Bahrain Nein 27 Frankreich Nein 28 Vereinigtes Königreich Nein 29 Italien Nein 30 Spanien Nein 31 Polen Nein 32 Rumänien Nein 33 Niederlande Nein 34 Griechenland Nein 35 Tschechische Republik Nein 36 Ungarn Nein 37 Schweden Nein 38 Belgien Nein 39 Portugal Nein 40 Österreich Nein 41 Schweiz Nein 42 Serbien Nein 43 Bulgarien Nein 44 Dänemark Nein 45 Finnland Nein 46 Norwegen Nein 47 Irland Nein 48 Kroatien Nein 49 Bosnien und Herzegowina Nein 50 Slowakei Nein 51 Albanien Nein 52 Nordmazedonien Nein 53 Slowenien Nein 54 Montenegro Nein 55 Kosovo Nein 56 Moldawien Nein 57 Ukraine Nein