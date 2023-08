Unsere Vorstellung von Europa ist klar: Souveräne Nationalstaaten statt EU-Superstaat und Schuldenunion, freie Bürger statt Bevormundung und bürokratischer Gängelung. Und Völker, die in Frieden und Respekt auf unserem Kontinent zusammenleben. Auf der Europawahlversammlung in Magdeburg wählt die AfD ihre Kandidaten für das EU-Parlament – und legt ihre programmatische Richtung fest. Es sieht ganz danach aus, dass wir ab dem kommenden Jahr in der EU ein gehöriges Wort mitreden werden!

