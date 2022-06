Litauen blockiert und zündelt an der Atomlunte: Schluss mit der Eskalation! Waffenstopp! 

Bahnhof Vilnius / Litauen – Bild von kmarius auf Pixabay

Es reicht! Mit der Blockade der russischen Landinsel Kaliningrad durch Litauen stellt das Natoland den Russen die – sehnlichst von den Baltenländern abwärts gewünschte – Falle zum direkten Konflikt mit der Nato. Die Drahtzieher dürften woanders – und vor allem ungefährdet – sitzen, ähnlich wie bei ihren anderen Zerstörungskriegen. Es muss lautest Stopp geboten werden. Die Sanktionen gegen Russland bieten Litauen den Vorwand zur Sperrung der Landwege von und nach Russland. Das werden sich die Russen kaum bieten lassen können. Und so kommt es, dass 2,8 Millionen Litauer den ganzen Kontinent mit 750 Millionen Einwohnern zur atomaren Verwüstung ausschreiben können. Ein groteskes Missverhältnis und ein tödliches dazu.

Angesichts dieser Gefahren ist es völlig egal, ob die Donzek-usw.-Landstreifen samt Krim zu Russland oder zur Ukraine gehören

Die aufgeschaukelte atomare Gefahr wird von den teils sehr jungen und unerfahrenen, teils ohne Ausbildung und Beruf agierenden Berliner Politikern gehandhabt, als sei es die Schuldenkrise, wo man ständig Feuer mit Feuer bekämpfen und mehr und immer mehr draufsatteln könne, ohne das Ende zu überlegen. In dieser Situation noch schwere Waffen in die erheblich zerstörte Südukraine zu liefern und sich davon Frieden zu versprechen ist kindisch alias infantil, um das Wort kriminell zu vermeiden. Seit Dr. Heinrich Hoffmann ist bekannt, dass Kinder mit Streichhölzern im Haus eine Menge bewirken können. Angesichts der konkreten Atomkriegsgefahr durch die litauischen Blockademaßnahmen ist es völlig egal geworden, ob die Südküste der Ukraine wieder einmal den Besitzer wechselt, wie schon so oft in den vergangenen Jahrhunderten. Als Deutsche können wir Gebietsverluste und ob es dafür Kriege zu führen gilt, gut beurteilen.

Das Framing, die Russen würden uns angreifen, ist unrealistisch. Sie haben uns noch nie angegriffen. USA und Verbündete aber lassen eine Blutspur zerstörter Länder hinter sich

Das alles soll den Einmarsch der Russen in die Ukraine nicht relativieren. Aber angesichts der jetzigen atomaren Explosionsgefahr (u.a. hier) ist es abwegig, weiterhin die endlosen Schuld- und Ruindebatten zu führen. Der Krieg muss sofort aufhören, die Waffenlieferungen müssen weg, Waffenstillstandsverhandlungen führt die Ukraine ohne Westsouffleure und Anweiser direkt mit den Russen und statt unsere Wirtschaft über Gasmangelexperimente zu ruinieren und das Klima noch mehr zu beschädigen, müssen die Sanktionen gegen die russische Energie weg und zusätzlich die verlässlichen Gasleitungen Nordstream II geöffnet werden. Alles andere ist nachrangig, auch das Gesülze von „Wir dürfen uns nicht spalten lassen“ und „Euer Krieg ist unser Krieg“.