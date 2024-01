Kriegsvorbereitungen: 230.000 Polen müssen zur Musterung antreten

In Polen werden ab dem 1. Februar rund 230.000 Wehrpflichtige, darunter 7000 Frauen zur Musterung einberufen. Eine ärztliche Kommission beurteilt die physische und psychische Tauglichkeit des Kandidaten. Nach der Durchführung der Qualifikation wird die Person in das Militärregister eingetragen – informierte die Sprecherin des Zentralen Militärrekrutierungszentrums Oberstleutnant Justyna Balik das Portal RadioZET.pl.

Das Versäumnis, sich bei der Militärkommission zu melden, kann eine hohe Geldstrafe nach sich ziehen oder dazu führen, dass die Polizei den Betroffenen zur Musterung bringt. Wer aus triftigen Gründen verhindert ist, kann einen Ausweichtermin beantragen, die Befreiung von der Musterung sei nur möglich, wenn medizinische Gründe, wie Krankheiten oder Behinderungen vorliegen, heißt es weiter. Solche Formalitäten galten auch mal bei uns, bis ein gewisser Dr. Guttenberg daherkam

In Deutschland heizen Politiker gerade die Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht an, „Verteidigungsminister“ Pistorius will die „Bundesrepublik“ innerhalb von vier Jahren kriegstüchtig machen. Die BILD hetzt, dass 40 Prozent der Deutschen Angst vor einem Krieg mit Russland hätten und Nahrungsmittel bunkern würden. Wo das hin führt, sollte jedem klar sein.