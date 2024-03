Habeck will “Rückbau” des deutschen Gasnetzes. Ist das Stufe zwei zur Sprengung von Nordstream?

Wie sich die “Zufälle” häufen und ergänzen… Da werden zuerst vom grünen Wirtschaftsminister Habeck und seinem Graichen – Clan die russischen Energielieferungen aller Pipelines gestoppt. Danach machen Habecks US-amerikanische Freunde Nägel mit Köpfen und ihre Ankündigung wahr, unsere wichtigsten Energieadern zu zerschneiden: Eine Sprengladung jagt drei von vier Nordstream-Gasröhren in die Luft. Der heutige polnische Außenminister Sikorsky ist liiert mit einer Insiderin des Washingtoner weißen Hauses, weiß offenbar bescheid und dankt den USA, dass sie uns energiemäßig gekillt haben. (Anschließend setzt Polen seine Milliarden-Forderungen an Deutschland ungeniert fort).

Habeck schweigt eisern zu den Verursachern der Sprengung wie seine Altparteien-Corona insgesamt. Aber er fordert zusätzlich den Abbau des deutschen Gasleitungsnetzes, was komplettem Wahnsinn gleichkommt – wie beim Abschalten der Kernkraftwerke.

Glaubt man dem Spruch eines früheren US-Präsidenten, so geschieht in der Politik nichts zufällig. Hier wohl auch nicht.