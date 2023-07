Zum Besuch der Bundesbaerbock haben die Freien Sachsen ein starkes Zeichen gesetzt und die beliebteste aller Politikerinnen lautstark begrüßt. Eine eigens komponierte Hymne lobte die Grünen an die Ostfront. Strahlender Sonnenschein, gute Musik und ausgelassene Stimmung – was wünscht man sich mehr an Tagen wie diesen?

Grüne an die #Ostfront!



Massenproteste gegen #Baerbock in #Chemnitz. Wir Bürger wehren uns gegen die Kriegstreiberei. Frieden mit Russland, raus aus der NATO!