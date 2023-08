Geschichte und Perspektive des bretonischen Nationalismus

Interview mit Padrig Montauzier

Das Gespräch wurde von Enric Ravello Barber geführt.

Bretonen, sie sind den unbarmherzigen Gesetzen eines globalistischen und kosmopolitischen Systems und dem Egoismus derer, die es leiten, ausgeliefert. Sie sind den fremden Gesetzen Frankreichs unterworfen, das seit jeher eine Politik der Zwangsassimilation betreibt und alles zerstört, was sie befreien könnte. Diese schlechten Propheten haben sie in menschliche Atome verwandelt, in gute, fügsame und disziplinierte Franzosen. Was sie heute als Demokratie bezeichnen, ist nur die Maske der politischen Sklaverei, der wirtschaftlichen Knechtschaft und der moralischen Niedertracht.

Heute, bretonisches Volk, hast du kein offiziell anerkanntes Vaterland mehr. Morgen werden Sie keine Familie und keine Identität haben: Sie werden nur Herren haben. Aber leider werden Sie diese Knechtschaft noch lieben, weil Sie glauben, dass sie Ihnen materiellen Wohlstand garantieren wird.

IDENTITÄT

Die Bretagne ist eine Nation mit einer starken und tief verwurzelten Persönlichkeit. Um das Interview zu beginnen, möchte ich Sie bitten, uns die Entstehung der bretonischen Nation zu erläutern. Viele Leute glauben, dass die Bretonen die Überreste der keltischen Gallier sind, die die Romanisierung überlebt haben, aber in Wirklichkeit war es Armorika und es war vollständig romanisiert, Sie, die Bretonen, nennen sich so, weil Sie aus Großbritannien stammen und die Nachkommen der Kelten sind, die nach der angelsächsischen Invasion der Insel nach Armorika einwanderten. War die Ankunft der Briten in gewisser Weise eine “Re-Keltisierung” von Armorica?

Padrig Montauzier: Die heute von den Bretonen bewohnte Halbinsel am äußersten Rand Westeuropas war in der Vergangenheit als Armorica, “das Land am Meer”, bekannt. Die ersten Anzeichen menschlichen Lebens in Armorica stammen aus dem Paläolithikum, insbesondere die Ausgrabungen von Mont Dol in Ille et Vilaine. Die Menschen, die die Megalithen errichteten, lebten um 2000 v. Chr., besaßen Bronzewaffen und herrschten über den gesamten Westen, bis die Kelten, die Mitteleuropa bewohnten, die Länder um die Ostsee, die Nordsee, Großbritannien und Irland eroberten.

Im ersten Jahrhundert v. Chr. besetzten mehrere keltische Stämme das Armorikanische Gebirge. Sie gehören zum “keltisch-belgischen” Stamm, der einen Teil der Britischen Inseln bevölkert. Fünf Völker teilten sich das Gebiet, das heute Bretagne genannt wird: Die Redonen, Namneten, Veneter, Ossismen und Curiosoliten.

Die Insel Britannien, d.h. das heutige Großbritannien, wurde von ligurischen Völkern bewohnt und später von den Kelten, zunächst den Goidel und dann den Bretonen, erobert. Die sächsische Invasion begann um 449 und dauerte bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts. Die Erfolge der sächsischen Truppen zwangen die Briten, in den Westen des Landes zu fliehen, wo sie drei Gruppen bildeten: im Süden die Briten von Cornwall (Cornwall), im Norden die Briten von Cumbria und dazwischen die Briten von Kambrium oder Wales. Andere Bretonen überquerten den Ozean, um der Wut der Sachsen zu entgehen und erreichten z.B. die Küste von Galizien… Die anderen, viel zahlreicheren Bretonen kamen in Armorica an und gründeten die bretonische Nation, die heute unsere Halbinsel bewohnt.

Infolge der Verfolgung der Bretonen durch die Angelsachsen nahm die Auswanderung nach Armorika beträchtliche Ausmaße an. Die Auswanderung aus Britannien nach Armorika erfolgte wahrscheinlich stammesweise, eine Flottille startete unter der Leitung eines Tirners (Häuptlings) oder Mönchs und landete auf der Halbinsel. Die Exilanten gruppieren sich um einen mächtigen Anführer und dies ist der Ursprung der Fürstentümer, die von den Bretonen auf dem Boden ihres neuen Heimatlandes gegründet wurden. Es gibt drei dieser Fürstentümer: Domnonée, Cornouaille und Bro-Warroch oder Bro-Erec. Die Neukeltisierung von Armorica findet in zwei verschiedenen Gebieten statt. Im Westen dominiert das keltische Element vollständig, da diese Region zum Teil sehr entvölkert ist. Im Osten hingegen, wo die armorikanische Bevölkerung dichter ist, bildet sich das, was heute als Haute Bretagne oder Pays Gallo bezeichnet wird, ein gemischtes Gebiet, das sowohl bretonisch als auch armorikanisch ist. Ohne die bretonische Emigration wäre die Armorikanische Halbinsel ein Land mit lateinischer Sprache gewesen, eine einfache Provinz des Frankenreichs, verkommen und unkultiviert… Die bretonische Emigration hat ihr ein neues Volk mit keltischer Rasse und Sprache gegeben, ein stolzes, unabhängiges Volk… mit einem Wort, das sie zur Bretagne gemacht hat. Das ist es, was die Emigranten in dieses Land gebracht haben, das ist es, was dieses Land ihnen verdankt. Als die Bretonen aus Cambria oder Cornwall nach Armorica zogen, brachen sie nicht in ein völlig unbekanntes Land auf. Sie erinnerten sich an die zahlreichen Handelsbeziehungen, die sie in der Zeit des unabhängigen Keltentums mit den Stämmen der Armorikaner unterhielten und die Landschaften des neuen Britanniens erinnerten sie an die der verlorenen Heimat.

Sie sind also Brüder der Waliser – und der Cornwallesen – einige bretonische Nationalisten glauben, dass Wales und Großbritannien die gleiche zweigeteilte Nation sind, “zwei Schneiden des gleichen Schwertes”, sagte mir einmal ein guter bretonischer Nationalist; tatsächlich ist die Hymne von Wales und die von der Bretagne, was denken Sie darüber?

Montauzier: In der Tat sind wir Brüder, keltische Brüder und durch die gleiche Kultur vereint. Es ist wahr, dass Wales und die Bretagne sich kulturell schon immer sehr nahe standen, vor allem was die Sprache betrifft. Wie Sie bereits erwähnten, haben wir eine identische Hymne, was eine sehr große kulturelle Nähe beweist. Ein Unterschied besteht jedoch darin, dass unsere walisischen Brüder, wie die anderen keltischen Nationen, echte Machtbefugnisse und Anerkennung durch die englische Krone genießen, was für das bretonische Volk, das unter französischer Kolonialherrschaft steht und seiner nationalen Rechte beraubt ist, nicht der Fall ist.

Jahrhunderts gab es eine Wiederbelebung des Keltentums, die sogar eine pan-keltische Einheit vorschlug, in der jede der keltischen Nationen eine Provinz wäre (Schottland, Irland, Wales, Cornwall, Isle of Man, Großbritannien).Befürworten Sie diese Idee?

Padrig Montauzier: Natürlich bin ich für diese Idee und wir sehen, dass sie bei den Bretonen tief verwurzelt ist. Schauen Sie sich zum Beispiel den Erfolg des Inter-Celtic Festivals in Lorient an, das seit vielen Jahren Tausende von Zuschauern aus der ganzen Welt anzieht. Während unsere irischen und walisischen Brüder sich nach dem Zweiten Weltkrieg mobilisierten, um den von der französischen gaullistischen/kommunistischen Regierung verfolgten bretonischen Nationalisten zu helfen, sollten wir jedoch nicht vergessen, dass alle unsere keltischen Brüder insgesamt relativ frankophil bleiben. Persönlich schaue ich politisch eher nach Osten, um unsere Sache der nationalen Befreiung zu unterstützen. Hier zeigt sich, dass es manchmal eine “Kluft” zwischen Kultur und Politik gibt, obwohl beide eng miteinander verbunden sind!

Die Gwenn ha Du (Weiß und Schwarz) ist der Name der bretonischen Flagge, die wir alle kennen, aber die Bretagne hatte immer mehr ältere Flaggen, wie die mit dem schwarzen Kreuz auf weißem Grund, welche von ihnen repräsentiert am besten die bretonische Geschichte und Identität, was ist der Unterschied zwischen ihnen?

Padrig Montauzier: Lassen wir die Flaggen, die die Länder (Broioù) der Bretagne repräsentieren, beiseite und betrachten wir die drei Flaggen, die die bretonische Nation symbolisieren. Die Flaggen, die auf einem Farbkreuz basieren, stammen eigentlich aus der Zeit der Kreuzzüge. Während der ersten beiden Kreuzzüge trugen alle teilnehmenden Nationen das rote Kreuz auf weißem Grund. Erst beim dritten Kreuzzug im Jahre 1188 durfte jede Nation mit Zustimmung des Papstes ihre eigene Farbe des Kreuzes haben, um sich von den anderen Nationen zu unterscheiden. Mit der Zustimmung von Papst Gregor IX. sollen die Bretonen die schwarze Farbe für ihr Kreuz erhalten haben. Die verschiedenen historischen Aufzeichnungen zeigen das schwarze Kreuz meist in Form eines Schildes, eines Banners oder in Verbindung mit Hermelinen. Das Kroaz Du (schwarzes Kreuz auf Bretonisch) wurde zum Emblem des bretonischen Staates bis zur Annexion durch Frankreich. Das Kroaz Du wurde ab diesem Zeitpunkt weiterentwickelt und von der bretonischen Marine verwendet, die ihm Hermelinflecken hinzufügte. Bei der endgültigen Annexion im Jahre 1532 verschwand es dann zugunsten des Hermelins, da die verschiedenen aufeinander folgenden französischen Könige der Meinung waren, dass das schwarze Kreuz zu sehr an die Monarchie und die bretonische Unabhängigkeit erinnerte und die Legitimität des Anschlusses des Herzogtums Bretagne an Frankreich in Frage stellen könnte. Der Kroaz Du wurde ab dem Jahr 2000 auf Betreiben der rechtsnationalen Partei ADSAV wieder ins Licht gerückt.

Diese historische Flagge der Bretagne, die auch Hermelinbanner oder Hermelinflagge genannt wird, entstand 1316 unter der Herrschaft des bretonischen Herzogs Johann III, der beschloss, sein Wappen zu ändern und sich für das mit Hermelinsprenkeln besetzte Hermelin entschied, das in der Heraldik als “Hermelinflagge” bezeichnet wird. Auch heute noch wird die Hermelinflagge bei historischen, politischen und religiösen Veranstaltungen, von einigen Bagadoù und Rathäusern der Bretagne verwendet und weht auf Sportbooten, Schlössern und Kirchen in der Bretagne.

Und schließlich das Gwenn ha Du (Weiß und Schwarz auf Bretonisch). Im 19. Jahrhundert wurde ganz Europa von West nach Ost von einem keltischen Erwachen erfasst, das Teil der Romantik und des Nationalitätenprinzips war, und die Hermeline des Gwenn-ha-Du zitterten im Wind. 1925 entwarf Morvan Marchal, ein militanter bretonischer Nationalist und Mitbegründer von Breiz Atao, dem Versuchslabor der bretonischen Parteien der Zukunft, die bretonische Flagge mit Streifen. Es sollte eine moderne bretonische Flagge erfunden werden, wobei die ursprünglichen Farben und Hermeline weitestgehend beibehalten werden sollten. Am linken Punkt der Flagge befinden sich neun gleiche Streifen, die abwechselnd schwarz und weiß, die traditionellen Farben, sind, wobei die weißen Streifen für die bretonischen Länder stehen: Die schwarzen sind die gallischen Länder: Rennais, Nantais, Dolois, Malouin, Penthièvre.

Diese Flagge wollte nie eine politische Flagge sein, sondern ein modernes Emblem der Bretagne und stellt eine vollkommen akzeptable Synthese aus der Tradition der Hermelinflagge und einer Darstellung der bretonischen Vielfalt dar. Bereits 1937 wurde sie von der französischen Regierung auf der Internationalen Ausstellung anerkannt, wo sie auf der Esplanade des Invalides gleichberechtigt mit den anderen Flaggen aus der ganzen Welt wehte.

So wurde sie anfangs nur von der Bretonischen Nationalpartei geführt, wurde aber schnell von anderen militanten Fraktionen wie Ar Falz und Bleun-Brug übernommen. Sie wird die Aktivisten zu historischen Orten führen und bei ihren Veranstaltungen und Kongressen wehen. Vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg gingen Hunderte von Bretonen ins Gefängnis, kämpften und starben für diese Fahne, weil sie ihre Persönlichkeit als freier Mensch in der immer noch gefesselten Realität symbolisierte.

Das Gwenn ha Du ist daher heute die offizielle Nationalflagge der bretonischen Nation.

Es wird über die Möglichkeit gesprochen, die historische Hauptstadt der Bretagne, Nantes, wieder in die Bretagne einzugliedern, aus der sie 1941 herausgenommen wurde, um das künstliche Departement Loire-Atlantique zu schaffen.Diese Wiedervereinigung Großbritanniens ist ein Meilenstein für den bretonischen Nationalismus?

Padrig Montauzier: Das unter dem französischen Regime von Marschall Pétain unterzeichnete Dekret, das Loire Atlantique vom Rest der bretonischen Nation abtrennt, ist in der Tat ein altes Projekt, das von den französischen sozialistischen Radikalen beschlossen wurde, um die Bretagne zu schwächen und sie auf europäischer Ebene zu reduzieren, denn der französische Staat hat die separatistische bretonische Tatsache nie aus dem Gedächtnis verloren. Alle französischen Regierungen haben dieses Dekret und diese schreckliche Amputation unserer Nation getreulich befolgt und umgesetzt. Diese Teilung unserer Bretagne beruht einzig und allein auf dem politischen Willen Frankreichs, dessen Folgen weiterhin schwer auf unserer Nation lasten: wirtschaftlich sind wir geschwächt; und abgesehen von der offensichtlichen Verweigerung der Demokratie, erodiert die Zeit unsere Identität weiter und schwächt die Kraft, die sie darstellt, den Hebel, von dem alle profitieren sollten. Die Frage der Wiedervereinigung der Bretagne ist aktueller denn je, aber wir bretonischen Nationalisten und Unabhängigkeitsbefürworter lehnen ein Referendum aus mehreren Gründen ab. Der erste ist ganz einfach: Hat der französische Staat, als er die Teilung organisierte und der bretonischen Nation einen Teil ihres nationalen Territoriums wegnahm, das bretonische Volk um seine Meinung gebeten? Natürlich nicht! Warum also so viel Gymnastik? Warum um ein Referendum bitten, ich würde sagen betteln?

Der Weg des Referendums ist in dieser grundlegenden Frage, der Rückkehr des Loiretals zur Bretagne, eine echte Falle. Ein Köder, ein Lockvogel, wie die Jäger sagen, ein gut durchdachtes Referendum, das mit einem Vorhängeschloss versehen ist, mehrdeutig in Bezug auf die Definition, den Umfang oder auch die Formulierung und den Wortlaut der gestellten Fragen… Ein Referendum, das allen Manipulationen seitens der Erzfeinde der Wiedervereinigung ausgesetzt ist und von denen es viele gibt, die auf der Lauer liegen, ganz zu schweigen von Politikern am Ende ihrer Laufbahn, die heute wieder auf die Bühne zurückkehren und die in der Vergangenheit Verrat begangen haben.

Es gibt jedoch einen einfachen Weg, das Problem zu lösen: ein Dekret. Ein einfaches Dekret, das dem der französischen Regierung von 1941 entspricht, würde genügen, um Loire Atlantique wieder in die Bretagne einzugliedern, diese Gräueltat endgültig zu beenden und dem bretonischen Volk endlich Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht! Muss die Wiedervereinigung der Bretagne also so problematisch und beunruhigend sein, dass man den verschlungensten Weg wählen muss, um ein für alle Mal die ewige Forderung des bretonischen Volkes zu lösen, das in seiner großen Mehrheit und vor allem die Bewohner der Loire Atlantique das Ende dieser Teilung fordert? Es ist wahr, dass eine Bretagne, die ihre territoriale Integrität wiedererlangt hat, eine konsequente europäische Nation werden würde, daher der Ursprung ihrer Amputation, ohne die immer noch aktuellen Ängste eines französischen Staates zu unterschätzen, der in einem Kolonialismus eines anderen Zeitalters gefangen ist und separatistische Bestrebungen seitens einer Bretagne fürchtet, die immer noch als rebellisch angesehen wird.

Wir lehnen diese Referendumslösung kategorisch ab, da sie sich gegen uns wenden und das Ende unseres Traums von Einheit bedeuten könnte.

NATIONALISMUS

Sie wurden zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil Sie als Mitglied des FLB / ARB an dem Anschlag auf das Schloss von Versailles beteiligt waren (ein Anschlag ohne Opfer, der nur auf materiellen und symbolischen Schaden aus war), Sie sind also eine der wichtigsten Referenzen des bretonischen Nationalismus, können Sie uns kurz Ihr Leben als Aktivist zusammenfassen?

Padrig Montauzier: Mein politischer Werdegang könnte recht klassisch sein, wenn da nicht die Zeit im “Untergrund”, die Verurteilungen und die französischen Gefängnisse gewesen wären.

Wie ich bereits mehrfach erwähnt habe, wurde ich schon sehr früh in ein politisches Umfeld und in ein familiäres Umfeld hineingeboren, da mein Vater ein Aktivist und Führer der Arbeitergewerkschaft war. So nahm ich als Kind an einigen großen Demonstrationen teil, die von der Kommunistischen Partei Frankreichs organisiert wurden, und meine Erinnerungen sind bis heute intakt, wie z.B. an den “Ersten Mai” im Parc du Thabor in Rennes.

Der nächste Schritt ist logisch, der Weg ist vorgezeichnet. Einige Jahre vor den berühmten Ereignissen im Mai 68 trat er den kommunistischen Jugendlichen bei und von diesem Zeitpunkt an sollte sich alles ändern. Eine Untergrundbewegung FLB (Front de Libération de la Bretagne) demonstrierte lautstark in der Bretagne und sprengte Verwaltungsgebäude, die Symbole der französischen Präsenz in der Bretagne waren. Eine klare Forderung: die Unabhängigkeit der Bretagne… Dies war natürlich nicht nach dem Geschmack der jakobinischen PCF, die ein Erzfeind von allem war, was mit der bretonischen Bewegung in Verbindung gebracht werden konnte. Zu diesem ersten Dissens kam noch die Revolte vom Mai 68 und der Blick eines 18-jährigen Schülers hinzu, der in völligem Gegensatz zu den kommunistischen Positionen (PCF) und denen der Arbeiterzentrale, die dieser Partei angehörte, stand.

Das war der totale Bruch und mein plötzliches Interesse an allem, was mit der Bretagne und der bretonischen Bewegung, sowohl kulturell als auch politisch, zu tun hatte. Ein erster Auslöser war der Auftritt eines Mannes im regionalen Fernsehen, der in bretonischer Sprache sprach! Sie haben diesen Mann erkannt, es war Charlez ar Gall. Der zweite Auslöser für mein Interesse an der bretonischen Sache war die Lektüre von Abbé Poissons “Histoire de la Bretagne” und damit war die Sache erledigt. Es folgte die Lektüre zahlreicher politischer Zeitungen der damaligen Zeit, darunter die von Yann Fouéré herausgegebene “Avenir de la Bretagne” und “Peuple breton”, das Organ der UDB. Die Wahl war schnell und der Linke, der ich noch immer war, entschied sich für die Ideen, die in einer als “rechts” eingestuften Zeitung ausgedrückt wurden, der Zeitung von Yann Fouéré und zu dieser Zeit Organ der SAV (Strollad Ar Vro, Vaterlandspartei auf Französisch).

Anfang der 70er Jahre trat ich der SAV Partei bei und einige Zeit später übernahm ich die Funktion des Föderalen Sekretärs für die Region Rennes.

Inzwischen nehmen die Attentate der FLB (Front de libération de la Bretagne) zu, ebenso wie die Verhaftungen und Verurteilungen… Der französische Staat, der sich selbst treu bleibt, bleibt völlig taub trotz der Zunahme der “blauen Nächte” und der sehr ehrenhaften Ergebnisse der legalen bretonischen politischen Bewegung bei den verschiedenen Wahlen.

Also eine weitere logische Folge… Warum den legalen Weg fortsetzen, der eine Sackgasse zu sein scheint? Einige Monate später wurde der Schritt getan. Ich engagiere mich in der Untergrundbewegung. Verantwortlicher von Kevrennoù in mehreren Departements, Mitglied des Kuzul Meur (Großer Rat), Anschläge in Serie… dann Verhaftung und Urteil vor einem französischen Sondergericht: dem Staatssicherheitsgericht. Eine erste Verurteilung zu 15 Jahren Zuchthaus und einige Monate später eine zweite Verurteilung (für etwa 30 Anschläge) zu weiteren 15 Jahren Haft in französischen Kerkern. Es ist anzumerken, dass ich mich beim ersten Prozess weigerte, daran teilzunehmen, weil ich diese französische Gerichtsbarkeit nicht anerkenne und darum bat, in der Bretagne von einem bretonischen Gericht verurteilt zu werden. Auf der Anklagebank beschränkte ich mich darauf, nach 20 Tagen Hungerstreik eine lange, mehrstündige Erklärung zu verlesen und bat meine Anwälte, sich zurückzuziehen, damit die französische Justiz nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden konnte. (Zur Erinnerung: Die Todesstrafe wurde in Betracht gezogen).

Wahl von Mitterrand, Amnestie… und dreieinhalb Jahre in den Kerkern des Landes, das uns noch immer beschäftigt. Kaum entlassen, gründete er mit Yann Fouéré und einer Handvoll nationalistischer Aktivisten die POBL (Parti pour l’Organisation de la Bretagne Libre). Nach einer ersten Generalversammlung wurde ich zum Nationalsekretär ernannt, einige Jahre später wurde ich einer der Vorsitzenden bis zur Gründung von ADSAV (la relève ou la renaissance) auf Französisch, einer Partei der bretonischen nationalistischen Rechten. Ich initiierte diese neue Partei und übernahm für viele Jahre die Leitung, bevor ich einem jüngeren Team Platz machte und mich ausschließlich der Zeitschrift War Raok/La voix de la nation bretonne widmete, die unbedingt modernisiert und weiterentwickelt werden musste… ein unerlässliches Instrument, um die Sache der bretonischen Unabhängigkeit voranzutreiben oder sogar zu triumphieren.

Der Erste Weltkrieg aufgrund seiner demographischen Auswirkungen und der französischen Akkulturation, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde “das ganze Bretonische” als “Kollaborationismus” angesehen, wie wirkten sich diese beiden Konflikte tatsächlich auf die Bretagne aus?

Padrig Montauzier: Der Erste Weltkrieg war eine echte Katastrophe für die Bretagne. 240.000 Bretonen starben in einem Krieg, von dem die Bretagne in keiner Weise betroffen war, aber dieser Krieg bedeutete vor allem das Ende einer traditionellen Lebensweise, den Rückgang der bretonischen Sprache… und den Aufstieg eines französischen republikanischen Fanatismus, der den Bretonen die Schuld dafür gab, dass sie einem stolzen und eigenständigen Volk angehörten.

Der Zweite Weltkrieg war ebenfalls ein Konflikt, der unser Vaterland hart traf. Es ist jedoch anzumerken, dass die bretonische Bewegung während des ersten Krieges politisch kaum präsent war, während dies im zweiten Weltkrieg nicht der Fall war. Die EMSAV ist organisiert, relativ einflussreich mit mehreren politischen Parteien, aber auch im kulturellen Bereich gut vertreten. Die französische Präsenz in der Bretagne wird offen in Frage gestellt, die Zeitung Breiz Atao und die Parti National Breton gehen voran und sprechen von Unabhängigkeit… die Untergrundgruppe Gwenn ha Du lässt ihr Pulver verschossen, die gemäßigtere Zeitung La Bretagne fordert einen Autonomiestatus… Es gibt also einen echten bretonisch-nationalistischen “Protest” und der alarmierte französische Staat setzt seinen Repressionsapparat in Gang. Erste Verhaftungen von politischen Führern, erste Inhaftierungen.

Ich gebe Ihnen zwei Zitate von bretonischen nationalistischen Führern und Aktivisten aus dieser Zeit:

« Einige hundert entschlossene Bretonen können beim nächsten Konfit aus der Bretagne ein zweites Irland machen”. Frañsez Debauvais.

Oder auch:

“In absehbarer Zeit wird es kein Frankreich mehr geben, wir müssen in den Startlöchern stehen, um unseren Anteil an den Überresten der Bestie zu erhalten. Célestin Lainé.

In diesen Jahren des Konflikts standen sich zwei Lager gegenüber: die Bretonen, die sich auf der Seite Frankreichs im Widerstand gegen die deutsche Besatzung stellten, und die bretonischen Nationalisten, die sich nicht an diesem Kriegsspiel beteiligen wollten, bei dem die Bretagne keineswegs im Konflikt mit Deutschland stand. Die gleiche Situation findet sich in Irland mit der republikanischen Bewegung und insbesondere mit der Haltung der IRA. Unter Ausnutzung dieser besonderen Situation in der Bretagne und unter dem Einfluss mehrerer deutscher Beamter, die sehr keltisch eingestellt waren, gewährte das Dritte Reich den nationalistischen Kreisen einige Freiheiten auf kultureller Ebene, insbesondere die Verbreitung der bretonischen Sprache über den Rundfunk. Was seine Verpflichtung betrifft, der Bretagne im Falle eines Sieges eine echte Unabhängigkeit zu gewähren, so bleibt dies ziemlich unklar und für mich ein vages Versprechen.

Was wir aus diesem zweiten Konflikt und seinen Auswirkungen auf die Bretagne lernen müssen, ist das Verhalten derjenigen, die im Namen des Widerstands gegen die deutschen Besatzer die schlimmsten Verbrechen und die abscheulichsten Morde an bretonischen Aktivisten begangen haben. Nach der feigen Ermordung von Abbé Yann-Vari Perrot durch die Kommunisten gründeten nationalistische Aktivisten die Perrot-Formation (Bezen Perrot) und engagierten sich als Bretonen an der Seite der deutschen Streitkräfte und verfolgten die Widerstandsnetzwerke, um das Leben der bretonischen Aktivisten zu schützen. Diese Männer, die sich nicht als Franzosen erkannten, kollaborierten also nicht, was einen Unterschied zu den Millionen von Franzosen darstellt, die die deutsche Karte gegen ihr eigenes Land ausspielten.

Schließlich hat das gaullistische und kommunistische Frankreich nach dem Krieg eine beträchtliche Anzahl von bretonischen Aktivisten, sowohl aus dem politischen als auch aus dem kulturellen Bereich, vor Gericht gestellt und verurteilt, und leider wurden einige von ihnen durch Waffengewalt getötet. Es sei daran erinnert, dass sie, als sie vor dem Erschießungskommando zum Tode verurteilt wurden, nicht “Heil Hitler”, sondern “Breizh Atao” riefen. Und wenn die Geschichte anders verlaufen wäre? Unsere Aktivisten wären heute Helden, Straßen und Plätze würden ihre Namen tragen…

Als bretonischer Nationalist und Unabhängigkeitsbefürworter habe ich mich immer geweigert, diese Kameraden zu verurteilen. Ich habe die größte Verachtung für diejenigen, die dies tun und die alle, wie Sie sich sicher denken können, Marxisten und Kommunisten sind, die ewigen Feinde einer freien Bretagne.

Frankreich ist nicht um eine Schande verlegen… Diese Zeit hat ihre Spuren hinterlassen und trotz der Lügen, die ständig von der guten regionalen Presse verbreitet werden und den Geist der Rache aufrechterhalten, hat die bretonische Bewegung dennoch ihren Kopf erhoben und den Kampf gegen diesen französischen Staat, der in einem Kolonialismus und Imperialismus eines anderen Zeitalters versunken ist, wieder aufgenommen.

Olier Mordrel die höchste Referenz für das bretonische nationalistische Denken?

Padrig Montauzier: Auch wenn wir nicht alle Positionen von Olier Mordrel teilen, müssen wir anerkennen, dass er zu den großen Denkern und Akteuren des bretonischen Nationalismus zählt. Dieser große Mann hatte das Glück, während des Zweiten Weltkriegs anwesend zu sein und zu kämpfen und dann, nach einem erzwungenen Exil, weiter zu kämpfen und die bretonischen nationalistischen Ideen zu fördern. Ein weiterer großer Mann, den ich gut kannte und mit dem ich viele Jahre lang aktiv war, ist Yann Fouéré. Eine andere Persönlichkeit, die sich von Olier Mordrel unterscheidet, nicht so sehr in den Ideen, sondern in der Herangehensweise und der Art und Weise, wie sie präsentiert und gefördert werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass Yann Fouéré ein ehemaliger hoher Beamter war, ehemaliger Unterpräfekt von Morlaix im Finistère und daher an eine gewisse Diplomatie gewöhnt ist… was ihn zu einem gefürchteten Politiker macht. In der Tat ergänzen sich diese beiden Männer auf bewundernswerte Weise. Nun haben auch andere geschrieben, zugegebenermaßen nicht viel, aber ebenfalls von großem Wert. Ich bedauere sehr, dass der Mann, den ich für den großen Architekten der bretonischen nationalistischen Bewegung und treuen Partner von Olier Mordrel halte, Frañsez Debauvais, nach langer Krankheit während des Zweiten Weltkriegs frühzeitig verstarb. Leider gibt es nur sehr wenige Schriften von ihm und ich denke, wenn er überlebt hätte, hätten wir sicherlich eine andere Version oder vielmehr eine andere Herangehensweise an den bretonischen Nationalismus gehabt, die ein echtes Werkzeug, eine echte Waffe für unseren nationalen Befreiungskampf gewesen wäre.

Leider wurde der bretonische Nationalismus in den 60er und 70er Jahren von der Linken durchdrungen. Sind Zeitschriften wie War Raok, die Sie leiten, oder Parteien wie ADSAV, die Sie mitbegründet haben, eine Möglichkeit, die wahre identitätsstiftende Bedeutung des bretonischen Nationalismus wiederzugewinnen?

Padrig Montauzier: Die 60er und 70er Jahre waren in der Tat die Jahre des berühmten Mai 68 mit seinen Auswüchsen, die nicht nur die politischen Kreise, sondern auch die gesamte Gesellschaft in der Bretagne in Mitleidenschaft gezogen haben. Die bretonische Bewegung entging dem linken Virus nicht und hat noch heute große Schwierigkeiten, sich davon zu erholen. Diese echte Geisteskrankheit hat uns viele Jahre in unserem Kampf für die Emanzipation unseres Volkes gekostet. Unser Ziel als bretonischer Nationalist ist es, die Wiedergeburt der Bretagne zu ermöglichen und dieses einfache Ziel überwindet die Links/Rechts-Spaltung, eine Spaltung, die wir wieder erleben werden, wenn wir unsere Freiheit wiedererlangt haben! Heute ist unser bretonisches Volk in seiner Existenz bedroht. Europa befindet sich in einer schweren Identitätskrise, das Bild der Völker selbst ist verwischt, das Wort Nation sagt nichts mehr aus und seine ursprüngliche Bedeutung schwindet. Das Gefühl der Zugehörigkeit existiert nur noch in der Realität fleischlicher Nationen und in Gebieten mit alter Kultur… Heute heißt die Nation Bretagne, Flandern, Schottland, Katalonien, Korsika, Wales, Euskadi….

Dies ist die Richtung, die die Zeitschrift War Raok eingeschlagen hat, eine Richtung, die ideologisches Sektierertum ablehnt, das in unserem Befreiungskampf eine echte Bremse darstellt. Das bretonische Volk braucht Vorschläge, die auf eine Erneuerung abzielen, Vorschläge mit starken, aber einfachen Ideen, die es unserer Nation morgen ermöglichen, in einem neuen Europa einen neuen Aufschwung zu erleben. Wie bereits erwähnt, müssen wir uns von jedem ideologischen Dogma, von jedem Zwang zu politischer Konformität und Anstand, die über den Interessen des bretonischen Volkes stehen, distanzieren und uns von ihnen lösen. Unser Vorgehen ist das Ergebnis eines nationalistischen Bewusstseins, von Entscheidungen, die uns eigen sind, denn wir werden niemals anderen die Aufgabe überlassen, uns zu definieren. Wir wollen einfach unser Volk in die Geschichte einführen, indem wir ihm die Möglichkeit geben, für sich selbst zu handeln und seine Zukunft selbst zu gestalten. Was unseren Nationalismus auszeichnet, was uns auszeichnet, ist, dass wir unseren Kampf für die Unabhängigkeit Britanniens als einen Aufruf zu bestimmten moralischen, sozialen und politischen Haltungen betrachten, die einen totalen Bruch mit dem kolonialen System, das uns unterdrückt, darstellen.

IMMIGRATION

Die Bretagne hat sich in den letzten Jahren zu einem Ort massiver Immigration entwickelt, was zu einem Anstieg der Unsicherheit geführt hat. Glauben Sie, dass die Regierung in Paris die Immigration bewusst einsetzt, um die Bretagne zu “entbretonisieren”? Was halten Sie von diesen bretonischen Psycho-Nationalisten, die das “Papsttum für alle” befürworten?

Padrig Montauzier: Eine ausgezeichnete Frage, die leider nicht nur auf die Bretagne zutrifft. Der französische Staat nutzt natürlich dieses Migrationsphänomen mit der Vertreibung dieser ausländischen und außereuropäischen Bevölkerungsgruppen und destabilisiert so die ethnische Homogenität der Völker. Er tut dies regelmäßig in der Bretagne und in einigen bretonischen Großstädten weiß man heute nicht mehr so genau, in welchem Teil der Welt wir uns befinden! Früher wurden Menschen umgesiedelt (kommunistische Regime), heute ist die Art und Weise anders, harmloser, aber genauso effektiv. Aber wie Sie in Ihrer Frage sagen, akzeptieren einige “bretonische” Aktivisten dieses tödliche Verfahren, das die Existenz des bretonischen Volkes bedroht, des Volkes, auf das sie sich beziehen und dessen Identität sie zu verteidigen vorgeben!

Zu allen Zeiten haben Bevölkerungsverschiebungen die Geschichte geprägt, aber innerhalb einer großen, relativ homogenen ethnisch-kulturellen Gruppe haben sie nie den Zusammenhalt beeinträchtigt oder die gemeinsamen Merkmale der Völker gefährdet. Die immer massivere Präsenz außereuropäischer Einwanderer in Europa ist in der Tat das Produkt eines bestimmten ideologischen Systems, das die Besonderheiten verleugnet. Es ist auch zu beachten, dass eine massive Einwanderung, wie wir sie derzeit erleben, zwangsläufig zu einer Kolonisierung wird!

Es liegt daher an uns, den Verteidigern der Völker, das abzulehnen, was zu einer demographischen Invasion wird. Die Probleme, die mit dieser außereuropäischen Einwanderung nach Europa verbunden sind, erfordern eine ideologische Lösung zugunsten der Sache der Völker. Die Verantwortungslosen, die die Verschmelzung der Völker aus Gründen der globalistischen Ideologie befürworten, spielen den Geldmächten und der kosmopolitischen Hochfinanz in die Hände. Ihr humanitärer Eifer verschleiert in Wirklichkeit ihre wahren Motive.

So wie wir, die bretonischen Nationalisten und Unabhängigkeitskämpfer, den Exodus der Bretonen ablehnen, so lehnen wir auch den Exodus der Einwanderer in den Rest der Welt ab.

EUROPA DER VÖLKER

Yann Fouéré, ein bretonischer Nationalist, schrieb das berühmte Buch Für das Europa der hundert Flaggen, in dem er ein föderales Europa vorschlug, das auf den fleischlichen Vaterländern basiert.Was ist Ihr Vorschlag für den Aufbau dieses “Europa der hundert Flaggen”?

Padrig Montauzier: Zunächst möchte ich klarstellen, dass der Kampf, der heute in der Bretagne (oder in Katalonien, Flandern, Korsika, dem Baskenland, Schottland…) geführt wird, und das Schicksal Europas kaum voneinander getrennt werden können. Das Europa, das wir aufbauen wollen, ist das Europa der Völker, das Europa der hundert Flaggen, der hundert Nationen… das ethnische Europa. Muss ich daran erinnern, dass die Bretagne eine der ältesten Nationen Europas ist? Europa ist also Teil unseres Kampfes und von einem Ende dieses Europas bis zum anderen kämpfen die Völker für ihre Emanzipation und ihre nationale Befreiung. Die Ziele und Mittel variieren von einem zum anderen, aber der ursprüngliche Impuls ist derselbe.

Dieser Kampf der Völker betrifft oder wird alle europäischen Völker betreffen. Aber wie ich bereits sagte, muss dieses Europa auf ethnischen Grundlagen, auf Völkern und Vaterländern aufgebaut werden… Ein europäisches Europa. Muss ich Ihnen die aktuellen Gefahren aufzählen, die Europa in den Untergang treiben könnten: die außereuropäische Einwanderung, der Islam als Kriegsreligion, die Bedrohung durch einige Schwellenländer… usw.? Die Situation ist heute kritisch, da wir mehr als je zuvor vor einer ernsthaften Gefahr der Assimilation stehen. Ich bin ein Verteidiger und auf der Seite der Kulturvölker gegen die massierenden Systeme, die Komplizen und Agenten der Entwurzelung. Es liegt an uns, den Widerstand zu organisieren, europäische Völker. Es ist an uns Bretonen, aktiv am Aufbau dieses Europas der Völker teilzunehmen, das auf dem Vormarsch ist. Was dieses Europa braucht, ist in erster Linie eine Vision, ein Ideal, einen neuen Atem. Dieses neue Europa muss natürlich allen imperialistischen und zentralistischen Versuchungen und jedem Einheitssystem entgehen. Es wird eine Föderation sein, in der jede Nation Mitglied ist. Diese Mitglieder, die selbst Staaten sind, regieren und verwalten sich in voller Souveränität nach ihren eigenen Gesetzen. Die Bretagne wird diesem föderalen Pakt frei beitreten und nur das delegieren, was sie nicht allein bewältigen kann. Es steht der Bretagne jedoch jederzeit frei, bestimmte Kompetenzen an Europa abzugeben oder, wenn die Situation es erfordert, sich ganz aus dem Pakt zurückzuziehen.

Abschließend, was sind Ihre aktuellen kulturellen und politischen Projekte?

Padrig Montauzier: Mein derzeitiges Herzensprojekt ist es, dafür zu sorgen, dass eine Zeitschrift wie War Raok fortbesteht und zu einem echten Werkzeug für die Sache wird, die mich und alle Verteidiger der bretonischen Freiheiten antreibt. Die von mir herausgegebene Zeitschrift muss zu einer Referenz für den Widerstand unseres Volkes gegen einen kolonialistischen und imperialistischen französischen Staat werden. War Raok, mit mehr als 20 Jahren Existenz, arbeitet konkret für eine echte bretonische Wiedergeburt und lehnt es durch die beschimpften Artikel ab, dass das bretonische Volk sich von fremden, vorgefertigten Emotionen anstecken lässt, um sich besser seine eigenen Emotionen wieder anzueignen… die, die mit seinem Land, seiner Kultur, seiner Geschichte, seiner Sprache, seiner Religion und seinen Traditionen verbunden sind.

War Raok muss weiterhin die großzügigen Ideen der Freiheit verbreiten, ohne Selbstgefälligkeit, aber mit Objektivität und Strenge. Während einige Leute Angst vor ihrem eigenen Schatten haben und sich selbst in eine intellektuelle Zwangsjacke stecken, ziehen wir es vor, bei War Raok für eine echte bretonische Wiedergeburt zu arbeiten und vor allem zu vermeiden, in die Falle einer protestierenden, unverantwortlichen oder extremistischen Zeitschrift zu tappen.

Übersetzung von Robert Steuckers.