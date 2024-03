Französische Truppen wurden gerade erst aus Afrika vertrieben – und sollen jetzt die kampferprobten Russen besiegen können?

Man weiß aus der Militärgeschichte, wie das zu laufen pflegt. Ein Bündnispartner prescht militärisch vor und schafft nichts. Dann müssen die anderen Bündnispartner zu Hilfe kommen und hängen mit im Kriegsschlamassel. Das ist in der Historie oft passiert und wurde – relevant für Deutschland – “eindrucksvoll” von den Italienern 1940 gegen Griechenland vorexerziert. Deutschland musste nach italienischem Versagen aus Sicht der Achsenstabilität eingreifen, wurde mit hineingezogen und seine Luftwaffe rückte zuletzt sogar gegen die Briten auf Kreta aus. Nach Ende des Krieges schwur man sich, dass so etwas – wie Krieg generell von deutschem Boden – nie wieder vorkommen werde.

Deutschland könnte schon wieder aktiv in einen Krieg hineingezogen werden

Doch wenn die USA- und andere Internationalisten am Werk sind, gelten historische Erfahrungen nur noch wenig, solange man andere verheizen kann. Der französische Präsident Macron und sein Militärchef reden wiederholt von einer Entsendung ihrer – aus Afrika von besseren Freischärlern verscheuchten – Truppen in die Ukraine (hier). Die Russen behaupten, soeben ein französisches Truppenkontingent in Odessa getroffen zu haben. Was hätte das dort zu suchen gehabt? Dass die französischen Truppen nichts gegen die kampferprobten Russen schaffen werden, ist für Fachleute klar. Klar ist allerdings auch, dass die Franzosen im Misserfolgsfalle deutsche Unterstützung anfordern werden – also die Bundeswehr in Marsch zu setzen verlangen. Hier haben wir ganz klar Nein zu sagen. Es sollte keine Konstellation denkbar sein, in der schon wieder deutsche Truppen gegen Russland marschieren, das uns in der Historie noch nie angegriffen hat, dem wir aber 25 Millionen Tote zugefügt haben. Dass Ahnungslosigkeit für politische Berliner Führungspositionen prädestiniert, kann kein Grund sein, historische Tatsachen wegwischen zu wollen.



Nein, Herr Macron, wir werden Ihren Truppen nicht zu Hilfe kommen!

Fazit: Dem absehbaren Scheitern nicht nur der ukrainischen, sondern gegebenenfalls auch der französischen Truppen gegen Russland muss heute schon vorgegriffen werden. Wir sind wirtschaftlich soweit ruiniert, dass keinerlei weiteren Abenteuer akzeptiert werden. Im Gegenteil: Die Agenten des Krieges müssen so bald wie möglich rausgeschmissen und unsere eigenen Interessen wieder wahrgenommen werden.