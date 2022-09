FDP-Wendehälse völlig von der Rolle? Reiseabsicht von AfD-Parlamentariern soll zu Rufen nach dem Geheimdienst geführt haben

Screenshot https://fdp.fraktion.nrw/page/abgeordnete / bearbeitet

Es wird jeden Tag verrückter in der Republik. Von früheren Chefs der USA-Hochfinanz und heutigen Oppositionsführern im Bundestag musste man befürchten, dass sie politische Konfrontations-Förderer zu Lasten unserer Selbstständigkeit würden. Auch bei den Kriegsbefeuerern der ex-Friedenspartei „Grüne“ und den von ihnen gescheuchten Spezialdemokraten kommt man aus dem Kopfschütteln nicht heraus. Dass aber die angeblichen „Liberalen“, zu Deutsch Freiheitsfreunde, nicht nur oberste Waffenlieferanten spielen, sondern uns einmauern und Reiseabsichten mit Hilfe des Geheimdienstes unterbinden wollen, ist Toback stärkster Sorte.

Die „WAZ“ berichtet, dass die FDP-Fraktion im NRW-Landtag gegen den reisewilligen AfD-Politiker Dr. Blex nach dem Geheimdienst gerufen habe.

Zitat WAZ: „FDP-Landtagsfraktionschef Henning Höne hatte die Aktion in die Nähe eines ‚Landesverrats‘ gerückt. Blex habe die deutsche und europäische Wertegemeinschaft mit Füßen getreten. Die Liberalen forderten eine Überprüfung der Hintergründe und möglicher Verbindungen des AfD-Mannes zum Putin-Regime durch den Verfassungsschutz“ (hier).

Aha. Schon eine Reiseabsicht kann in die Nähe des Landesverrates gerückt und den Ruf nach Geheimüberwachung und Spionage nach sich ziehen, so der Zeitungsbericht. Soll das die großartige Freiheit sein, die die FDP in Wahlkämpfen posaunt? Die dreisten Sankt Spirellus-Wendehälse haben offenbar ihr Umfallerwesen seit Erich Mende 1961 nicht aus der DNS tilgen können. Das sollte der Wähler wirklich einmal zur Kenntnis nehmen.

Das Donbass-Gespräch im Keim ersticken – haben unsere Propagandisten etwas zu befürchten?

Konkret wollten AfD-Landtagsabgeordnete in die Südukraine fahren und sich selbst ein Bild hinter der Front machen. Das wäre aus Sicht von Beobachtern, die den Frieden wünschen, vernünftig. Nichts kann besser sein, als mit den Kriegsparteien zu reden und sie zu Verhandlungen zu bewegen. Und doch stach die Reiseabsicht in ein politisches Wespennest, was hoch verdächtig ist auf das Auffliegen von Manipulationen. Soll niemand daran erinnert werden, dass die Ukraine angebliche russische Massenvergewaltigungen frei erfunden hat? Könnten im Gespräch vor Ort noch weitere Fälschungen ans Licht kommen? Könnten unsere Propagandamaschine Schaden nehmen und der unsäglichste Botschafter seit Bestehen der Republik entzaubert werden? Alles Fragen ohne Antworten seitens der Reisegegner.

Wird die AfD zum Wackeldackel der Altparteien?

Aus dem täglichen Leben weiß jeder, dass Gesprächs- und Kontaktverbote verdächtig sind. Auch die AfD muss sich Vorwürfe gefallen lassen. Wollen ihre Vorturner mit Appeasement den eigenen Katzentisch näher an die Blockparteien heranrücken? Das wäre ebenso wirkungs- wie charakterlos. Der Ausgleich mit Russland und die Absage an den chronisch Länder-zerstörenden US-Imperialismus müssen für die AfD-Führung Kernbestandteile bleiben, da sie in ihrer Wählerschaft verankert sind. Dazu braucht es Standvermögen und Mark in den Knochen. Beides offenbar Mangelware.