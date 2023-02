Eine Destabilisierung Russlands kann ein gigantisches 2. Libyen schaffen – mit Chaos und Millionen Einwanderern nach Deutschland

Wie üblich, weiß die deutsche Regierung in Kernfragen kein realistisches Ziel abseits wolkiger Bekundungen zu benennen, in diesem Fall kein Kriegsziel für die Ukraine, das erreichbar wäre. Die komplette Räumung der Krim und der Südostukraine wird vom Maximalforderer Selensky zwar verlangt, dem aber kann keine Regierung in Moskau folgen, da sie aus ihrer Verfassungslage heraus russische Gebiete abtreten würde. Sollte dennoch seitens der USA und ihrer Vasallen auf Selenskys Maximum hingearbeitet werden, kommen neben einem Dauer-Verdun mit militärischem Patt zwei Möglichkeiten in Betracht: Es knallt atomar oder die Russen ziehen diese Option nicht und werden besiegt.

Letzteres ist das Ziel der USA seit 30 Jahren und würde für Deutschland absolut katastrophal enden. Denn hier entstünde ein potenziertes Libyen. Dort hatten die USA und Nato den Stabilitätsanker und Regierungschef Gaddafi im Jahre 2011 mit Lügenkonglomeraten zugeschüttet, das Land bombardiert und militärisch ausgeschaltet. Die Folge war der Zusammenbruch jeder Ordnung, ein Bürgerkrieg und – ach, wie überraschend: Die Plünderung der libyschen Bodenschätze durch ausländische Firmen bis heute. Noch gravierender für uns: Libyen wurde zum gesamtafrikanischen Ausgangstor für die hunderttausendfache Einwanderung nach Europa mit Schwerpunkt Deutschland.

Das Libyen-Chaos dürfte für die deutsche Außenministerin „Hunderttausende Kilometer entfernt“ liegen

Genau das gleiche Muster wenden die USA und ihre unkundigen deutschen Helfer auf Russland an. So, wie man alle Anwürfe auf Muammar Gaddafi zentrierte, focussiert man manipulatorisch auf Wladimir Putin, den russischen Regierungschef. Da wird alles umbenannt, was Worte hat – Putin-Gas, Putin-Panzer, Putin-Getreide, Putin- Bodenschätze, Putin, Putin, Putin über alles. Die dümmliche Personifizierung von allgemeinen Gütern und Entscheidungsgremien des Landes dient der Massensuggestion via Medienverblödung, um eine abschussreife Figur für das Publikum aufzubauen. Und tatsächlich reden viele ARD-, ZDF- & Cie – berieselte Leute in Deutschland von „Putin“, wenn sie das größte Land der Erde meinen

Während wir am russischen Flüchtlingsproblem scheitern würden, hätten die USA freie Fahrt zu den Bodenschätzen

Würden nun der „Herr Putin“ samt Regierung von den USA und ihrer Nato ausgeschaltet und fiele das russische Vielvölkergebilde auseinander, wäre ein gigantisches „Libyen-Zwei“ die Folge: Eine riesige Wanderungsbewegung müsste das russische Chaos in Richtung Westen verlassen, um wieder in halbwegs gesicherte Verhältnisse zu kommen. Die Ukraine macht das seit dem Februar 2022 millionenfach „im kleinen Maßstab“ vor. Deutschland als europäischer Hauptzahler und -zufluchtsort ginge an den wirtschaftlichen Folgen endgültig kaputt, was die USA gleichwohl als nützlichen Kollateralschaden ansehen würden.

Fazit: Die Altparteien in Berlin lockern in ihrem unreflektierten Kriegseifer mit der Beseitigung der stabilen russischen Regierung einen Felsbrocken, der uns alle erschlagen wird, wenn die Deutschen dem US-gesteuerten Treiben von Minderheitsparteien nicht endlich Stopp gebieten .